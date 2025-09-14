VLADA UDARA NA NAJJAČE /

Najveći neprijatelji Hrvata postali su romobili: 'I njih izgleda voze samo pijani ljevičari'

Ovo je bilo sve što trebate znati o svijetu danas, sad se opet vraćamo u Hrvatsku gdje je vlada odlučila udariti na ljevicu. Prvi se na udaru opet našao Mile Kekin i Hladno pivo.

A ok, to će biti zabranjena prodaja hladnog piva u dućanima, ja sam shvatio da hoće zabraniti Hladno pivo.  Premda mi se ni ovo s toplim pivom ne čini bogzna kako pametno jer toplo pivo brže i jače udara nego hladno, pa ako su u Vladi htjeli spriječiti da se turisti pijani valjaju po ulicama sad će se valjati još luđi i još pijaniji, za još manje novaca. 

Uz ljevičare i alkohol, koji btw obično idu zajedno, treći najveći neprijatelj Hrvata i Hrvatske su postali tko…tko..netko zna..? Romobili su postali nova prijetnja opstanku naroda i države. A i njih izgleda voze samo pijani ljevičari. 

Kako bi suzbili ovu pošast i spriječili daljnje stradanje naroda MUP je na ulice poslao posebno obučene pripadnike specijalne policije.

14.9.2025.
12:51
stanje nacije
Stanje NacijeMile KekinHladno PivoRomobili
