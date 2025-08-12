Najljepši pas na svijetu dolazi iz Hrvatske: 'Ona uživa u izložbama, suci to prepoznaju'

Malenim šapama doskakutala je do velike pobjede – Meghan, mali vendenski baset grifon iz Hrvatske, proglašena je najljepšim psom na svijetu. I to na najprestižnijoj svjetskoj izložbi pasa održanoj u Helsinkiju.

"Toliko sam bila sretna kad smo utrčavale u taj veliki ring jer je ona osjetila moju sreću i prezentirala se bez ijedne greške", ispričala nam je Iva Raič, uzgajivačica i vlasnica Meghan, koja se kinologijom bavi posljednjih 14 godina.

Meghan je time postala najtrofejniji pas u povijesti svoje pasmine, a ovo je ujedno i prvi put da je pas iz Hrvatske osvojio takvu titulu na svjetskoj izložbi.

Briljirala i Liza

Ali to nije jedini hrvatski uspjeh. U konkurenciji od čak 16 tisuća pasa iz cijelog svijeta, briljirala je i Liza, patuljasti šnaucer, koja je ušla u top 10 najljepših pasa svijeta i odnijela titulu najljepšeg patuljastog šnaucera.

"Jedan jedini pas iz hrvatskog uzgoja i u hrvatskom vlasništvu koji je osvojio svoju skupinu na svjetskoj, europskoj i na najvećoj izložbi pasa na Kravcu ove godine", s ponosom ističe njezin vlasnik i uzgajivač Ante Lučin, koji se kinologijom bavi već gotovo 30 godina.

I Meghan i Liza istaknule su se ne samo izgledom, nego i ponašanjem, što su suci itekako znali prepoznati. "Savršenstvo ne postoji, ali ona je najbliže tom idealu pasmine – karakterom, izgledom, dlakom i po svim standardima koji su propisani", kaže Iva Raič za Meghan. I Ante naglašava koliko je važno da se pas osjeća dobro u ringu: "Ona stvarno uživa u izložbama pasa, to voli, to se vidi, a suci to prepoznaju".

Nije sve u trofeju

Iako su naslovi i trofeji važni, i Ivi i Anti najvažnije je jedno – da su njihovi psi sretni. "Oni ne znaju da je to izložba, njima je to sve zabava. I meni je važno da se Meghan zabavila. Moj pas je bio sretan sa mnom i mi smo se zabavile!", kaže Iva.

Ovi rezultati potvrđuju uspješnost hrvatske kinologije. "Hrvatska je oduvijek bila zemlja s puno vrhunskih uzgajivača, ali sada imamo i novu generaciju mladih kinologa koji se jako trude", ističe Ante Lučin. Iva dodaje: "Mi smo vrlo mali, ali kad nešto odlučimo, ne odustajemo. Mislim da smo iznimno vrijedan i sposoban narod koji se uvijek dokaže u cijelom svijetu".

Liza se ovom izložbom oprašta od natjecanja i odlazi u zasluženu mirovinu. Meghanini vlasnici odluku o njezinoj daljnjoj karijeri donijet će na jesen, no dotad – odmor, igre i uživanje.