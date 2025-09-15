Urod nikad veći, a kupaca nema: 'Evo ja sad molim ministra da pošalje inspekcije'

Vinogradari na području Vrgorca u velikim su problemima. Urod je odličan, ali otkup je zapeo, pa tone grožđa propadaju. Za to krive uvoz i nemotiviranost otkupnih centara.

"Ovo je žalosno", govori nam vinogradar Davor Barbir: "Na lozi koja imam 4 do 5 kilograma sad koliko ja imam i ovo propadne, ja ne znam što da radim."

A što raditi, mnogi će vinogradari plodove svog rada baciti. Od pet tona Davor je prodao svega 500-tinjak kilograma stolnog grožđa. Zbog neorganiziranog otkupa i niskih cijena, propale su mu i jabuke. A sada ista priča s grožđem.

"Tako će ove godine se desiti i sa kardinalom i viktorijom, vidit ćete koliko je toga ostalo. A mislim da će to biti i sa vinskim grožđem jer po tržnicama ima uvoznog grožda - ja ne znam tko stoji iza koga, ja ne ulazi u to, ali samo ja znam da mi mali poljoprivrednici nismo zaštićeni i nemamo se kome obratiti", kaže Davor Barbir, predsjednik Udruge voćara i potpredsjednik Udruge vinara iz Draževitića.

Na stotinu tona stolnog grožđa propada, kažu nam poljoprivrednici Pojezerja u blizini Vrgorca. A sada je krenula i berba grožđa za vino, a njih čekaju slični problemi. Davor Barbir dodaje: "Ljudi se snalaze, svakako idu traže po vinarijama, traže otkupe jer se grožđe mora sabrati do 15 do 20 dana, jer ono će propasti ako se ne sabere. – a hladnjača nigdje?- nema hladnjača."

Prema podacima državnog zavoda za statistiku od siječnja do svibnja ove godine uvezeno je 25,4 posto više grožđa nego lani u istom razdoblju. Vinogradar iz Staševice, Zdenko Mateljak poručuje: "Evo ja sad molim ministra da pošalje inspekcije, carine, inspektore, da uđu u pijacu, zatvore pijacu i fino vide čije je grožđe da li je uvozno da li je naše, ali 100 posto prekupci prodaju uvozno."

Uz to nema ni otkupnog centra ni hladnjače, a upravo su na nju računali u ovom poljoprivrednom kraju. Gradonačelnik Vrgorca, Mile Herceg, upoznat je s problemom: "U više navrata smo razgovarali i pokušali to riješiti ali nije bilo sluha iz nekih viših instanca ja se nadam da ćemo u budućnosti naći zajednički jezik i pokušati pomoći našim poljoprivrednicima."

Iz ministarstva poljoprivrede na naš upit nisu odgovorili, dok su vinogradari ogorčeni zbog gubitaka. Zdenko Mateljak nam dodaje za kraj: "Od iduće godine gasim OPG zbog ovih ljudi koji ne mogu prodati kilo grožđa, a znate gospođo zašto, znate zbog čega zbog uvoza, preplavilo je uvozno grožđe od Zagreba, Rijeke, Zadra do Splita, to se daje u bescjenje, a znaš tko je problem, ministar što to ne spriječi."

Uz sve probleme s otkupom i uvozom, nemotivirani vinogradari mogu se samo nadati da će što više grožđa prodati, a ne baciti.