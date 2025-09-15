Strašni prizori na autocesti! Kamion se prevrnuo na bok, prometnica zatvorena! Policija nam otkrila ima li ozlijeđenih

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak poslijepodne u mjestu Začretje kraj Zaboka na autoputu A2.

Kako su objavili na Facebook profilu Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska policija, autocesta je zatvorena u smjeru Krapine.

Prema fotografijama snimljenim iz zraka koje su objavili, golemi kamion prevalio na bok.

Hrvatski autoklub na svojim je stranicama također objavio da je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. "Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje", naveli su.

Iz policije krapinsko-zagorske za net.hr potvrdili su da se nesreća dogodila oko 16.30 sati kraj mjesta Švaljkovec.

"Teretno vozilo prevrnulo se na A2 u smjeru sjever iz smjera Zagreba. Vozač je ozlijeđen te su ga prevezli u bolnicu u Zabok. Još se ne zna težina ozljeda", rekli su nam iz policije.

Potvrdili su također da je promet tim dijelom zatvoren.

POGLEDAJTE VIDEO Djevojke pale u trans nakon što su čule da ovaj MMA borac nema djevojku