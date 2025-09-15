'Karte seksalice' izazvale lavinu reakcija, ali pojedinci su sve krivo shvatili: Oglasili se iz udruge Status M

Grad Zagreb je na konferenciji "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu", održanoj prošlog utorka, predstavio plan za uvođenje seksualne edukacije u škole u sklopu novog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja, koji bi trebao krenuti u rujnu 2026. u osnovnim i srednjim školama.

Pročelnik gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš na koferenciji je rekao da je gradonačelnik Tomislav Tomašvić potpisao zaključak o imenovanju povjerenstva za pripremu kurikuluma za izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

Zdravstveni odgoj sastojat će se od četiri komponente vezane uz zdravstvene stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, pitanja ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

Na istoj konferenciji predstavljene su edukativne karte

Na toj konferenciji iz udruge Status M predstavili su "karte seksalice" koje se bave temama poput orgazma kao kriterija dobrog spolnog odnosa, o temi seksualnog užitka koji je povezan s boli, o dominantnosti i submisivnosti te o seksualnim praksama poput spolnog odnosa na javnim mjestima.

Ove edukativne karte izazvale su veliku raspravu na društvenim mrežama i u pojedinim medijima. Nakon konferencije uslijedile su oštre kritike upućene udruzi Status M jer se pogrešno smatralo da će "karte seksalice" biti dio obrazovnog programa.

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, na konferenciji za medije u Saboru govorio je o uvođenju seksualnog odgoja. "U Zagrebu se pokušava pod pokroviteljstvom platforme Možemo, koja sve više pokazuje svoje pravo lice, progurati seksualni preodgoj naše djece, u suradnji sa suspektnom udrugom Status M", poručio je Grmoja dok je pokazivao fotografije edukativnih karti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Status M nema veze s tim povjerenstvom'

No izgleda da su neki pojedinci sve krivo shvatili.

U ime udruge Status M, Anamarija Sočo izjavila je za Net.hr da su napisi pojedinih medija o kartama dezinformacija.

"Karte nemaju nikakve veze s Gradom Zagrebom niti s procesom uvođenja zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole. Grad je osnovao stručno povjerenstvo čiji su članovi/ce stručnjaci iz zdravstva i obrazovanja, i koji su zaduženi za razvoj kurikuluma i nastavnih materijala, a Status M nema veze s tim povjerenstvom", rekla je Sočo.

"U uputama za karte vrlo jasno piše da su one namijenjene osobama 18+, a ne školskoj djeci, kako pojedini mediji navode. Također, nisu nikakav pedagoški alat za nastavu i slično", poručila je.

"Karte su nastale od mladih za mlade. Naši volonteri i volonterke, mlade osobe - studenti/ce - sami su izrazili želju za ovakvim materijalom. Svjesni su da su brojne teme oko seksualnosti još uvijek tabu i željeli su sebi i svojim vršnjacima otvoriti prostor za lakši razgovor o tome, razmjenu iskustava, učenje i međusobnu podršku.

Smatramo da je iznimno loše da pojedini politički akteri i mediji ovako maliciozno plasiraju dezinformacije kako bi dizali moralnu paniku, plašili roditelje i javnost, a samo zbog jeftinih političkih bodova. Time štete svima, a osobito djeci i mladima, koji imaju pravo za kvalitetno obrazovanje, pa i u domeni seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Mi ćemo se i dalje zalagati za sveobuhvatnu seksualnu edukaciju koja je dobno primjerena i odgovara razvojnim fazama djece i mladih, temeljena na znanstvenim dokazima i činjenicama te na suvremenim dosezima javnog zdravstva", dodala je.

Na Facebooku su također objavili kako su članovi udruge izloženi osobnim napadima i smrtnim prijetnjama.

Grad Zagreb: 'Krajnje desni portali i pojedinci ciljano šire dezinformacije' Iz Grada Zagreba odgovorili su na naš upit. "Krajnje desni portali i pojedinci ciljano šire dezinformacije o programu zdravstvenog odgoja i obrazovanja, te vas molimo da date svoj doprinos informiranju javnosti točnim i provjerenim informacijama. Grad Zagreb je, uvažavajući suvremene spoznaje i istraživanja o važnosti osnaženja podrške zdravlju i dobrobiti djece, osnovao stručno Povjerenstvo za zdravstveni odgoj i obrazovanje u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Tijekom ove školske godine Povjerenstvo će raditi na razvoju kurikuluma izvannastavne aktivnosti zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, koji će uključivati teme mentalnoga zdravlja, zdravih stilova života, prevencije ovisnosti, te spolnoga i reproduktivnog zdravlja. Nakon što se izradi kurikulum, škole same odlučuju žele li se u njega uključiti, a sudjelovanje učenika je dobrovoljno, uz suglasnost roditelja – kao što je slučaj s programima građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu", poručili su. Dodali su da Povjerenstvo Grada Zagreba vodi doktorica Marjeta Majer i tim stručnjaka i stručnjakinja za školsku medicinu, preventivno zdravstvo, ovisnosti, mentalno zdravlje, spolno i reproduktivno zdravlje, poremećaje hranjenja i vezane teme. Imena članova i članica Povjerenstva možete pronaći ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimira nije oduševio prvi dan škole: 'Ustao sam u 6.40.... Sad će biti još teže za učiti'