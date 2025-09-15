'Karte seksalice' izazvale lavinu reakcija, ali pojedinci su sve krivo shvatili: Oglasili se iz udruge Status M
Na toj konferenciji iz udruge Status M predstavili su 'karte seksalice' koje su izazvale oštre kritike i kontroverze na društvenim mrežama
Grad Zagreb je na konferenciji "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu", održanoj prošlog utorka, predstavio plan za uvođenje seksualne edukacije u škole u sklopu novog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja, koji bi trebao krenuti u rujnu 2026. u osnovnim i srednjim školama.
Pročelnik gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš na koferenciji je rekao da je gradonačelnik Tomislav Tomašvić potpisao zaključak o imenovanju povjerenstva za pripremu kurikuluma za izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.
Zdravstveni odgoj sastojat će se od četiri komponente vezane uz zdravstvene stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, pitanja ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.
Na istoj konferenciji predstavljene su edukativne karte
Na toj konferenciji iz udruge Status M predstavili su "karte seksalice" koje se bave temama poput orgazma kao kriterija dobrog spolnog odnosa, o temi seksualnog užitka koji je povezan s boli, o dominantnosti i submisivnosti te o seksualnim praksama poput spolnog odnosa na javnim mjestima.
Ove edukativne karte izazvale su veliku raspravu na društvenim mrežama i u pojedinim medijima. Nakon konferencije uslijedile su oštre kritike upućene udruzi Status M jer se pogrešno smatralo da će "karte seksalice" biti dio obrazovnog programa.
Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, na konferenciji za medije u Saboru govorio je o uvođenju seksualnog odgoja. "U Zagrebu se pokušava pod pokroviteljstvom platforme Možemo, koja sve više pokazuje svoje pravo lice, progurati seksualni preodgoj naše djece, u suradnji sa suspektnom udrugom Status M", poručio je Grmoja dok je pokazivao fotografije edukativnih karti.
'Status M nema veze s tim povjerenstvom'
No izgleda da su neki pojedinci sve krivo shvatili.
U ime udruge Status M, Anamarija Sočo izjavila je za Net.hr da su napisi pojedinih medija o kartama dezinformacija.
"Karte nemaju nikakve veze s Gradom Zagrebom niti s procesom uvođenja zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole. Grad je osnovao stručno povjerenstvo čiji su članovi/ce stručnjaci iz zdravstva i obrazovanja, i koji su zaduženi za razvoj kurikuluma i nastavnih materijala, a Status M nema veze s tim povjerenstvom", rekla je Sočo.
"U uputama za karte vrlo jasno piše da su one namijenjene osobama 18+, a ne školskoj djeci, kako pojedini mediji navode. Također, nisu nikakav pedagoški alat za nastavu i slično", poručila je.
"Karte su nastale od mladih za mlade. Naši volonteri i volonterke, mlade osobe - studenti/ce - sami su izrazili želju za ovakvim materijalom. Svjesni su da su brojne teme oko seksualnosti još uvijek tabu i željeli su sebi i svojim vršnjacima otvoriti prostor za lakši razgovor o tome, razmjenu iskustava, učenje i međusobnu podršku.
Smatramo da je iznimno loše da pojedini politički akteri i mediji ovako maliciozno plasiraju dezinformacije kako bi dizali moralnu paniku, plašili roditelje i javnost, a samo zbog jeftinih političkih bodova. Time štete svima, a osobito djeci i mladima, koji imaju pravo za kvalitetno obrazovanje, pa i u domeni seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Mi ćemo se i dalje zalagati za sveobuhvatnu seksualnu edukaciju koja je dobno primjerena i odgovara razvojnim fazama djece i mladih, temeljena na znanstvenim dokazima i činjenicama te na suvremenim dosezima javnog zdravstva", dodala je.
Na Facebooku su također objavili kako su članovi udruge izloženi osobnim napadima i smrtnim prijetnjama.
