Trag krvi u Baranji: Dvojica iz Darde hicima ubili troje ljudi, pokrenuli istragu

Zbog sumnje da su iz vatrenog oružja u okupiranoj Baranji 1992. godine usmrtili troje civila osječko Županijsko državnog odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv dvojice pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, izvijestilo je u ponedjeljak tužiteljstvo.

Dvojicu osumnjičenika, sada starih 70 i 67 godina, tužiteljstvo tereti da su ratni zločin počinili početkom travnja 1992. u Dardi nakon što su, tijekom oružane agresije na Republiku Hrvatsku, snage JNA i srpske paravojne formacije okupirale Baranju.

Sumnja se da su, kao pripadnici Teritorijalne obrane Darda, po prethodnom dogovoru, s više hitaca iz vatrenog oružja usmrtili troje civila.

Okrivljenici nisu dostupni hrvatskim tijelima, navodi tužiteljstvo.

POGLEDAJTE VIDEO Bivši zatvorenik okupio desnicu u najveći nacionalni skup: Došli su i oni koji ga ne vole