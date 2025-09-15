Policajac skočio u more i spasio stranca od sigurne smrti

Stranog državljanina, koji je u nedjelju navečer pao u more s jedrilice u riječkoj luci spasili su policijski službenici, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

U priopćenju navode da su službenici pomorske policije oko 22.50 sati obavljali svoje redovite zadaće na području riječke luke, kada im je na Adamićevom gatu dotrčao zaštitar s pozivom u pomoć jer je kod jedrilice jedna osoba pala u more.

Uvidjevši da je muškarac u ozbiljnoj opasnosti, jer se počeo utapati, jedan od policajaca odmah je skočio u more, dok mu je drugi s obale pomagao u izvlačenju unesrećenoga na sigurno.

Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć koja je preuzela spašenu osobu ti prevezla je u KBC Rijeka, gdje mu je pružena odgovarajuća liječnička pomoć.

"Prema utvrđenom spašeni muškarac je strani državljanin koji je prilikom izlaska iz jedrilice izgubio ravnotežu te udario glavom u aluminijski stup i pao u more. Međutim, zahvaljujući pravovremenoj dojavi zaštitara te brzoj i hrabroj reakciji policijskih službenika Postaje pomorske policije Rijeka, spriječen je tragičan ishod i spašen ljudski život", ističu u primorsko-goranskoj policiji.

