'Bilanca uspjeha' okupila kremu hrvatskog poduzetništva: Najbolje poduzeće je Hrvatski Telekom

Kristalna dvorana Hotela Kvarner sinoć je bila prepuna poduzetnika, političara i javnih osoba iz cijele Hrvatske. Održana je prva nacionalna dodjela nagrada najboljim poduzetnicima "Bilanca uspjeha", koja je već u svom prvom nacionalnom izdanju postala događaj koji okuplja samu kremu hrvatskog poduzetništva.

Foto: Bilanca Uspjeha

Najviše priznanje večeri pripalo je Hrvatskom Telekomu, proglašenom najboljim poduzećem u Hrvatskoj. Publika u dvorani imala je priliku glasati za svog favorita, a pobjedu je odnio Lipik glas. Nagradu za najbolje javno poduzeće osvojile su Hrvatske ceste, dok je posebna nagrada dodijeljena Bina Istri za projekt izgradnje druge cijevi tunela Učka. Među nagrađenima bili su i Nexe grupa, Plava Laguna, Imperial Riviera, Koestlin, Knauf Insulation i Cemex.

Foto: Bilanca Uspjeha

Povjerenstvo koje je odlučivalo o dobitnicima predvodio je dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci prof. dr. Saša Drezgić, a u radu su sudjelovali i predstavnici HGK, HOK-a, HUP-a, Hrvatske zajednice županija, Primorsko-goranske županije te gradova domaćina, Rijeke i Opatije. Sve odluke temeljile su se na preciznim podacima FINA-e i jasno definiranim kriterijima.

Foto: Bilanca Uspjeha

Večer je imala i snažnu humanitarnu dimenziju. Donacije za Udrugu Krijesnica, koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, po prvi su se put prikupljale isključivo karticama putem POS uređaja koji su bili postavljeni na svakom stolu. Iznos donacija mogao se pratiti u realnom vremenu na ekranu u dvorani, a na kraju večeri prikupljeno je 16.675 eura.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Humanitarnu notu od samog početka podupire Lürssen Design Center Kvarner, strateški partner manifestacije, a organizatori priznaju da bez njihove ogromne podrške ovakva dodjela ne bi bila moguća.

Foto: Kristijan Ribaric

Program su vodili Barbara Udovičić i Mario Lipovšek Battifiaca, a publiku su kroz večer zabavljali izvođači Cabaret showa by Mint, koji su svojim nastupima donijeli dašak pravog spektakla i održavali energiju u dvorani od početka do kraja. Na terasi Hotela Kvarner publiku je očarao Martin Kosovec, pobjednik The Voice Hrvatska, s koncertom domaćih i stranih evergreena. Svečanost je završila velikim afterpartyjem u Angiolina Baru, gdje je nastupila Maja Šuput koja je stigla u društvu svog novog dečka, Šime Eleza, i bila među glavnim zvijezdama večeri.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Poseban ugođaj večeri dao je i dojam da se Opatija vratila u svoje najbolje dane, kombinacija elegancije, glazbe i glamura podsjetila je mnoge na zlatne opatijske večeri.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Publiku je posebno iznenadio inovativan tehnološki trenutak. Po prvi put u Hrvatskoj, voditelji su imali svoje AI dvojnike. Digitalne verzije Barbare Udovičić i Maria Lipovšeka Battifiace pojavile su se na velikom ekranu i u jednom trenutku preuzele vođenje svečanosti.

Na “Bilanci uspjeha” okupili su se brojni uzvanici iz gospodarstva i politike. To su Nataša Rapaić (Hrvatski Telekom), Dario Silić (Bina Istra), Josip Ergović (Nexe grupa), Hrvoje Čeović (Belupo), Dragan Pujas (Plava Laguna), Marin Lazarić (Imperial Riviera), Sanja Kelava (Koestlin) i mnogi drugi. Među gostima su bile i Irena Weber, glavna direktorica HUP-a, te eurozastupnica Sunčana Glavak, dok su nagrade uručivali brojni dužnosnici, uključujući i izaslanice predsjednika Republike i predsjednika Vlade koje su zajedno predale nagradu najboljem poduzeću, Hrvatskom Telekomu.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Svečanosti su prisustvovali i domaćini, Ivica Lukanović, župan Primorsko-goranske županije, Fernando Kirigin, gradonačelnik Opatije, i Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke. Uz njih su bili i župani drugih županija, poput Borisa Miletića iz Istarske i Matije Posavca iz Međimurske, čime je potvrđeno da je događaj prerastao lokalne okvire i dobio pravu nacionalnu dimenziju.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Producenti nagrade Barbara Udovičić, David Valić i Mirko Lukić poručuju da je "Bilanca uspjeha" dokaz da Hrvatska ima poduzetnike čiji rad i rezultati zaslužuju nacionalno priznanje. Sinoćnja večer spojila je nagrade, humanost i zabavu – i poslala jasnu poruku da su poduzetnici ti koji nose gospodarstvo, a Rijeka, Opatija i cijeli Kvarner ponovno su potvrdili status mjesta gdje se stvaraju velike priče.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Organizatori su se na kraju zahvalili i partnerima projekta, bez kojih “Bilanca uspjeha” ne bi mogla izgledati ovako – Nexe, DUX Nekretnine, Jadrolinija, Hrvatske autoceste, Ceramiche Mariner, Janaf, Bina Istra i mnogi drugi dali su svoj doprinos da Opatija sinoć zablista u punom sjaju.