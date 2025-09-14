Ostvaruje li se mračna prognoza ovog stručnjaka? 'Možda će ljeto 2025. biti posljednje koje smo doživjeli u miru'

"Možda će ljeto 2025. biti posljednje ljeto koje smo doživjeli u miru." Ova zlosutna rečenica uzburkala je njemačku i širu europsku javnost, a izgovorio ju je početkom travnja, u intervjuu za Deutsche Welle, njemački vojni povjesničar i profesor Sönke Neitzel.

Jedan od najutjecajnijih njemačkih vojnih povjesničara, Neitzel je upozorio da opasnost od izravnog sukoba između Rusije i NATO-a postaje sve izvjesnija, a zapadni svijet nije spreman za ono što bi moglo doći.

"Nitko ne može predvidjeti budućnost, ali mislim da ulazimo u vrlo opasnu fazu. Putin će testirati Zapad, možda vrlo brzo", 'prorekao' je Neitzel da bismo svega par mjeseci kasnije svjedočili upadima ruskih dronova u poljski i rumunjski zračni prostor. Neitzel je u svom intervjuu upozorio na najavljene velike ruske vojne vježbe u Bjelorusiji na jesen, koje podsjećaju na onu iz 2021. - vježba je to koja je kasnije eskalirala u invaziju na Ukrajinu.

Analitičar je komentirao i američkog predsjednika Donalda Trumpa te istaknuo da pokazuje nepredvidivu politiku prema NATO-u, što ohrabruje Putina. Izjavio je tada da "Trump radi na negativnom mirovnom sporazumu u Ukrajini i djeluje destruktivno prema NATO-u", te da to "otvara vrata novim agresijama. Upozorio je i da Njemačka vojska nije spremna. "Još uvijek ima puno birokracije, sporosti, nema dovoljno moderne tehnologije, dronova, obuke. Njemačka mora postati kopnena vojna sila unutar NATO-a, dok će Britanija i Francuska pokrivati zračni i nuklearni segment", procijenio je tada te postavio pitanje koje, u kontekstu nedavnih uleta ruskih dronova na teritorij NATO članica, ledi krv u žilama: "Putin neće odmah napasti tenkovima. Prvo će testirati. Možda će prijeći granicu s Estonijom, reći 'ovo je sada Rusija'. I što onda? Hoće li NATO reagirati?', upitao je tada.

Na kraju, Neitzel je upozorio: "Mogli bismo završiti u ratu ili bismo mogli podleći ruskom pritisku i odustati od borbe ili - u najboljem slučaju - mogli bismo imati mir sa snažnom, ujedinjenom Europom i stabilnom podrškom SAD-a. Ali to zahtijeva ozbiljnu, hitnu pripremu. Riječi nisu dovoljne, vrijeme je za djelovanje."

'Predsjednik rata'

Testira li Vladimir Putin Europu, pitanje je koje si postavlja i Politico koji zaključuje da slanjem 19 dronova u Poljsku ruski predsjednik šalje poruku kako ne planira uskoro završiti svoj rat protiv Zapada.

"Putin je predsjednik rata", rekao je Nikolai Petrov, viši analitičar u Londonu smještenog Centra za nove euroazijske strategije. "On nije zainteresiran za njegov završetak." Oblikovavši sebe kao vođu u ratu, povratak u ulogu predsjednika u mirnodopskom razdoblju bio bi gotovo kao degradacija. "Bez obzira na uvjete, on ne može odustati od te uloge", rekao je Petrov.

Međutim, napredak Moskve bio je spor — i skup. Kremljove oružane snage pretrpjele su procijenjenih milijun žrtava, a sukob je ostavio teške posljedice na rusko gospodarstvo, koje prijeti ulaskom u recesiju. Čvrsta kontrola nad medijima vjerojatno bi Rusiji omogućila da rat privede kraju mirovnim sporazumom koji bi bio predstavljen kao pobjeda, ali nije da to ruskog predsjednika previše brine.

"Postoji želja među jastrebovima vojnopolitičkog establišmenta da unište NATO", rekao je Alexander Baunov, bivši ruski diplomat, a sada viši suradnik na Carnegie centru za Rusiju i Euroaziju, za DW-ov ruski servis. "Pokazati da je NATO bezvrijedan.“

Eskalacija nakon Aljaske

Nakon što je Putin prošlog mjeseca sreo Trumpa na Aljasci u onome što je američki predsjednik nazvao samitom posvećenom postizanju primirja, Moskva je pojačala svoju kampanju hibridnog rata protiv Europe, tvrde vojni analitičari.

I prije upada Ruskih dronova u Poljsku prošle srijede, ruski dronovi više su puta ulazili u poljski zračni prostor s obližnje Bjelorusije, kružili oko gradova, a zatim se vraćali. U kolovozu, ruski dron je pao oko 100 kilometara jugozapadno od Varšave.

Prema WELT-u, sestrinskoj publikaciji POLITICO-a u Axel Springer Grupi, pet dronova koji su prešli u Poljsku imali su izravnu letnu putanju prema NATO bazi, prije nego što su ih presreli nizozemski borbeni avioni Lockheed Martin F-35. U komentaru objavljenom dva dana prije nego što su dronovi prešli u Poljsku, Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjedatelja ruskog Vijeća sigurnosti, optužio je Helsinki da planira napad, prijeteći da bi svaki napad "mogao dovesti do kolapsa finske državnosti — jednom zauvijek." Analitičari su primijetili da je ta retorika slična onoj koju je Kremlj koristio prije pune invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Moskva je također počela premještati vitalne industrije, uključujući brodogradnju, na istok zemlje, dalje od granice s NATO-om, istaknuo je Petrov. U petak je Rusija započela velike vojne vježbe s Bjelorusijom, uključujući i neposredno uz poljsku granicu. Vježbe bi trebale završiti u utorak.

"Bez obzira na to što Putin postigne u Ukrajini, sukob s Zapadom neće završiti tu; nastavit će se u različitim oblicima, uključujući vojno", upozorio je Petrov. Kirill Rogov, osnivač think tanka Re:Russia smatra da akcijama poput upada u Poljsku Putin šalje upozorenje Trumpu i europskim liderima koji razmatraju pružanje sigurnosnih jamstava za Kijev nakon mogućeg mirovnog sporazuma. "Putin je pokazao da može napasti zemlje NATO-a danas, a oni nemaju obrambene sustave na mjestu", upozorio je. Za ruskog predsjednika, "sada ili nikad“, dodao je Baunov.

Upadi poput onog u Poljsku imaju za cilj oslabiti predanost zapadnog vojnog saveza kolektivnoj obrani, s malim ofenzivama koje testiraju spremnost NATO-a na odgovor. Cilj je, rekao je Baunov, prokazati Savez kao "tigra bez zuba".

Kremlj je odbacio optužbe da su dronovi bili namjerna provokacija. Rusko ministarstvo obrane poručilo je da "nije bilo planova za gađanje objekata" u Poljskoj. "Ovo je tipično za Putinov stil trollanja i probe", upozorio je Rogov. "On voli da stvari ostanu ambivalentne, kako bi ih se moglo interpretirati kao namjerno ili slučajno."

POGLEDAJTE VIDEO Čeka se sastanak desetljaća, Ukrajina na rubu izdaje? Božo Kovačević: 'Rusija traži više'