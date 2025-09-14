Štrudla od patlidžana? Još kako! Donosimo nekoliko recepata za kralja jeseni

Žlica u ustima može probuditi sjećanja, kao u onom crtiću "Ratatouille" kad je Mali šef Remy velikom gastrokritičaru Egou poslužio najjednostavnije i najprostije jelo - seoski složenac od povrća, pa ga zalogajem transportirao u Egoovu mladost kad je bio dijete i živio najsretnije trenutke.

I zato okusi djedova i baka te naša stalna rubrika "Iz Grgić kuhinje" u kojoj želimo probuditi sjećanja na najbolje okuse, potaknuti male šefove da i sami krenu u kulinarske avanture i u tome nam pomaže prof. Ivo Grgić.

Do sad je s nama podijelio recepte kako napraviti vlastite seljačke kobasice, makar živjeli na 13. katu nebodera u Zagrebu, kako ukiseliti ciklu, ali i kako spraviti najbolji bosanski lonac.

Ovog puta, zahvaljujući prof. Grgiću, donosimo recepte za kralja jeseni - patlidžan!

Prof Grgić:

"Bilo je to davno, sjetih se toga ovih dana kada se rastajem sa službenim radnim odnosom, bolje rečeno sa solidnom plaćom. Solidna, skoro kao i načelnik općine u nekoj hrvatskoj zabiti.

Da, sjetih se društva koje mi je bilo pomalo neobično, kojemu sam zavidio na slobodi života. I slobodi govora, bez straha hoće li se drugovima svidjeti ili ne.

Bilo je to doba naznaka svih sloboda, koje nisu i nužno dobre. Pili smo karlovačko pivo jer je imalo hrvatski grb, pušili Republiku, slušali Azru zbog kurvinih sinova, navijali za Dinamo kao neki danas za Hajduk. Uživali u pričama budućeg novinara Ivana Lončara o druženju s Ivom Tomićem, legendarnim sportskim radijskim komentatorom, ali i uživali u pričama Pigca kako je lijepo u Bušetini.

Iskreno, tada nisam ni znao gdje je Bušetina, za vas slične meni, to je selo u okolici Virovitice, blizu granice s Mađarskom. Zahvaljujući Pigcu i drugima iz sela, ubrzo sam saznao za sva bitnija događanja, pa čak i ono što se i nije smjelo znati.

Saznao sam mnogo o tegobi proizvodnje duhana, o nogometni uspjesima lokalnog kluba, o ljubavnim jadima i neriješenim međususjedskim odnosima, a većina se informacija razmjenjivala u lokalnoj krčmi Sport.

Da, jednom pred neke lokkalne izbore, u Sportu se slagala pobjeda s ekipom zvanom "Nezavisna lista, bez karijerista", kojoj je, naravno, na čeku bio Pigac. I logično, ako nisu karijeristi, nisu ni pobijedili.

Vrijeme je svoje učinilo, mnogih i mnogo štošta drugoga nema.

Nema Lončara i njegovih živopisnih vođenja Plodova zemlje, a nakon toga i njegovih saborskih nastupa. Nema Pigca, ali su ostale priče i dogodovštine s njime. Nestaje i duhan, nestaju i same priče o Bušetini, javne i tajne, nema bake Cilike, nema tamo više ni mene te rijetke vijesti čujem jedino od Ramone, profesorice na zagrebačkoj univerzi, kada se vrati iz posjete svojoj majci, koja treću dob provodi u selu svoga rođenja.

Priče o vrećama paprike

Ali, svaki puta, kada bi se netko vozio od Virovitice prema Bjelovaru, naročito u ova doba, pričao bi o vrećama paprike, one crvene roge, dobre za pečenje i za ajvar. Mnogo je paprika pomogla u razvoju virovitičkog kraja i trebaju joj podići spomenik.

I baš kada sam razmišljao o još kojem receptu s paprikom, nazva me Suzana, za mene Suzy, koja je svoju mladost provela u Bušetini, a sada je već nekoliko godina građanka, živi u Virovitici.

"Čuj, pratim tvoje objave, sviđaju mi se, ali zašto si tako malo prostora posvetio vrlo zdravom povrću, patlidžanu", upita.

"Ma ne Suzana", počeh se braniti: "Pa o mudonjama sam već imao spomen, kada sam pisao o njemu kao brzom, pohanom dodatku".

"Da", reče ona: "ali daj malo prolistaj koliko je zdrav patlidžan i ja ću ti ovih dana pripremiti nekoliko jela s patlidžanom i poslati fotke, pa razmisli".

I kako odbiti nešto što dobiješ na dar i evo nekoliko jela i priloga s patlidžanom, a na kraju i kratki prikaz zašto ga je zdravo imati na stolu i u drobu.

Recept za sataraš Suzy

Prvo jelo je "Sataraš Suzy". Za njega je potreban patlidžan, paprika, luk, sol, papar i ljuti feferon.

Patlidžan ogulite, narežite na kockice, posolite i neka odstoji petnaestak minuta da nestane gorčina. Za to vrijeme narežite luk i papriku na trakice, rajčicu operite i u zdjelu stavite vodu da proključa.

U dublju tavu ili sličnu zdjelu stavite svinjske masti da se rastopi i ubacite luka da se dinsta desetak minuta.

U to dodajte papriku, poklopite zdjelu, malo promiješajte i neka se dinsta još petnaestak minuta.

U međuvremenu rajčicu ofurite, ogulite kožicu, usitnite je i dodajte u zdjelu. I kada ste pri kraju, dodajte patlidžan, malo kasnije ljutu papričicu i soli koliko vam paše.

Još malo držite na vrelini, da se zgusne i sataraš Suzy može se jesti, kao dodatak mesu, pire krumpiru ili samo on!

Pohani patliđan

O pohanom patlidžanu smo već imali spomen. Suzana bira mlađi, tamniji patlidžan, oguli ga i prereže na pola. Svaku polovicu režite u 5-6 trakica, ali pazeći da se drže u najtanjem dijelu te kada ga raširite da ima oblik lepeze.

Posolite ga i malo sačekajte da pusti gorčinu.

Sada ga posušite, uvaljajte u brašno, jaja i krušne mrvice.

Za one koji ne vole masnoću, preporučujemo ulje koje treba zagrijati te u njemu peći pohani patlidžan. Pažljivo ga vadite iz ulja, stavite na papir da upije višak masnoća te ga s nekom salatom poslužite, naročito je dobar kao vegetarijansko jelo.

Foto: Privatni Album

Pečeni patlidžan

A za one kojima se ne da guliti patlidžan, evo prilike.

Patlidžan operite, osušite te režite na malo deblje šnite, posolite, pričekajte desetak minuta i posušite.

Na par kapi ulja, stavite ga i pecite s jedne i druge strane. Očistite nekoliko režnjeva češnjaka, dobro ga zgnječite, dodajte malo čili paprike i stavite na vrelu mast da ulovi miris. Tada ga skinite s grijala, stavite u malu zdjelicu, dodajte jednu žlicu kečapa, malo aceto balsamica, sve promiješajte i premažite patlidžane. Pre-ukusno, rekli bi mi mladi.

Foto: Privatni Album

Študla od patlidžana

Na kraju, siguran sam da mnogi od vas nisu imali priliku jesti štrudlu od patlidžana.

Uzmite 1,5 kg patlidžana, ogulite, narežite na kockice, posolite i zalijte vodom.

Jednu veću glavicu luka izrežite na sitno i dinstajte na ulju, a kada luk uvene dodajte ocijeđeni patlidžan. Sve to dinstajte još malo pazeći da se patlidžan ne raspadne.

Foto: Privatni Album

A sada pripremite fil, odnosno kremu. Umiješajte pet jaja, 200 ml jogurta, jedan prašak za pecivo, dodajte malo mljevenog papra i soli.

Tijesto možete sami pripremiti ili, ako vam se ne da, kupiti gotove kore.

Foto: Privatni Album

Tijesto "poškropite" filom, rasporedite patlidžan i tijesto zarolajte te pažljivo stavite u nauljenu tepsiju. Kada ste gotovi, ostatkom fila premažite štrudlu te stavite peći na 180 0C i to oko pola sata.

Kada štrudla ili pita, kako bi rekli u mojoj Jošavi, dobije zlatnu boju, izvadite je i poslužite. Dobro dođe jogurt, kiselo mlijeko, a neki uzmu cijeđeni sok, npr. od jabuke.

Foto: Privatni Album

Foto: Privatni Album

Dobrobiti patlidžana

A sada zašto je dobro jesti patlidžan. Konzumacijom patlidžana umanjujete pojavu osteoporoze, ublažavate simptome anemije, poboljšavate kognitivne funkcije i vitalnost kardiovaskularnog sustava.

Patlidžan je dobar za drob odnosno probavni sustav, potiče skidanje prekomjerne težine, pomaže u kontroli dijabetesa, smanjuje stres i neki tvrde da smanjuje rizik od nastanka raka.

Izvrsna ljekovita svojstva patlidžana dolaze iz njegove nutritivne vrijednosti. U sastavu patlidžana pronalazimo vitamin C, K, B6, tiamin, niacin, magnezij, fosfor, bakar, dijetalna vlakna, folnu kiselinu, kalij i mangan. Patlidžan sadrže jako malo zasićenih masnih kiselina.

Foto: Privatni Album

Ali, moramo biti iskreni da se u ponuđenim receptima skriva i opasnost.

Naravno, ako ste alergični na patlidžan, izbjegavajte ga. Nutricionisti vele da ljubitelji patlidžana, koji ga najčešće prže, na taj način unose više masti u svoj organizam. Ali dobra strana je da se prženjem neće smanjiti udio nutritivnih spojeva te je moja preporuka, jedite ga ali ne prečesto. A ako nemate problema s težinom kao ja, onda ste sretnici. Na kraju, hvala dragoj Suzani i već ovih dana savijača od patlidžana je na programu Grgić kuhinje."

POGLEDAJTE VIDEO Pomažu obiteljima da ostanu zajedno: U SOS Dječje selo stigla nova sigurna vozila