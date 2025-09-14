Štrudla od patlidžana? Još kako! Donosimo nekoliko recepata za kralja jeseni
Konzumacijom patlidžana umanjujete pojavu osteoporoze, ublažavate simptome anemije, poboljšavate kognitivne funkcije i vitalnost kardiovaskularnog sustava, otkriva prof. Grgić
Žlica u ustima može probuditi sjećanja, kao u onom crtiću "Ratatouille" kad je Mali šef Remy velikom gastrokritičaru Egou poslužio najjednostavnije i najprostije jelo - seoski složenac od povrća, pa ga zalogajem transportirao u Egoovu mladost kad je bio dijete i živio najsretnije trenutke.
I zato okusi djedova i baka te naša stalna rubrika "Iz Grgić kuhinje" u kojoj želimo probuditi sjećanja na najbolje okuse, potaknuti male šefove da i sami krenu u kulinarske avanture i u tome nam pomaže prof. Ivo Grgić.
Do sad je s nama podijelio recepte kako napraviti vlastite seljačke kobasice, makar živjeli na 13. katu nebodera u Zagrebu, kako ukiseliti ciklu, ali i kako spraviti najbolji bosanski lonac.
Ovog puta, zahvaljujući prof. Grgiću, donosimo recepte za kralja jeseni - patlidžan!
Prof Grgić:
"Bilo je to davno, sjetih se toga ovih dana kada se rastajem sa službenim radnim odnosom, bolje rečeno sa solidnom plaćom. Solidna, skoro kao i načelnik općine u nekoj hrvatskoj zabiti.
Da, sjetih se društva koje mi je bilo pomalo neobično, kojemu sam zavidio na slobodi života. I slobodi govora, bez straha hoće li se drugovima svidjeti ili ne.
Bilo je to doba naznaka svih sloboda, koje nisu i nužno dobre. Pili smo karlovačko pivo jer je imalo hrvatski grb, pušili Republiku, slušali Azru zbog kurvinih sinova, navijali za Dinamo kao neki danas za Hajduk. Uživali u pričama budućeg novinara Ivana Lončara o druženju s Ivom Tomićem, legendarnim sportskim radijskim komentatorom, ali i uživali u pričama Pigca kako je lijepo u Bušetini.
Iskreno, tada nisam ni znao gdje je Bušetina, za vas slične meni, to je selo u okolici Virovitice, blizu granice s Mađarskom. Zahvaljujući Pigcu i drugima iz sela, ubrzo sam saznao za sva bitnija događanja, pa čak i ono što se i nije smjelo znati.
Saznao sam mnogo o tegobi proizvodnje duhana, o nogometni uspjesima lokalnog kluba, o ljubavnim jadima i neriješenim međususjedskim odnosima, a većina se informacija razmjenjivala u lokalnoj krčmi Sport.
Da, jednom pred neke lokkalne izbore, u Sportu se slagala pobjeda s ekipom zvanom "Nezavisna lista, bez karijerista", kojoj je, naravno, na čeku bio Pigac. I logično, ako nisu karijeristi, nisu ni pobijedili.
Vrijeme je svoje učinilo, mnogih i mnogo štošta drugoga nema.
Nema Lončara i njegovih živopisnih vođenja Plodova zemlje, a nakon toga i njegovih saborskih nastupa. Nema Pigca, ali su ostale priče i dogodovštine s njime. Nestaje i duhan, nestaju i same priče o Bušetini, javne i tajne, nema bake Cilike, nema tamo više ni mene te rijetke vijesti čujem jedino od Ramone, profesorice na zagrebačkoj univerzi, kada se vrati iz posjete svojoj majci, koja treću dob provodi u selu svoga rođenja.
Priče o vrećama paprike
Ali, svaki puta, kada bi se netko vozio od Virovitice prema Bjelovaru, naročito u ova doba, pričao bi o vrećama paprike, one crvene roge, dobre za pečenje i za ajvar. Mnogo je paprika pomogla u razvoju virovitičkog kraja i trebaju joj podići spomenik.
I baš kada sam razmišljao o još kojem receptu s paprikom, nazva me Suzana, za mene Suzy, koja je svoju mladost provela u Bušetini, a sada je već nekoliko godina građanka, živi u Virovitici.
"Čuj, pratim tvoje objave, sviđaju mi se, ali zašto si tako malo prostora posvetio vrlo zdravom povrću, patlidžanu", upita.
"Ma ne Suzana", počeh se braniti: "Pa o mudonjama sam već imao spomen, kada sam pisao o njemu kao brzom, pohanom dodatku".
"Da", reče ona: "ali daj malo prolistaj koliko je zdrav patlidžan i ja ću ti ovih dana pripremiti nekoliko jela s patlidžanom i poslati fotke, pa razmisli".
I kako odbiti nešto što dobiješ na dar i evo nekoliko jela i priloga s patlidžanom, a na kraju i kratki prikaz zašto ga je zdravo imati na stolu i u drobu.
Recept za sataraš Suzy
Prvo jelo je "Sataraš Suzy". Za njega je potreban patlidžan, paprika, luk, sol, papar i ljuti feferon.
Patlidžan ogulite, narežite na kockice, posolite i neka odstoji petnaestak minuta da nestane gorčina. Za to vrijeme narežite luk i papriku na trakice, rajčicu operite i u zdjelu stavite vodu da proključa.
U dublju tavu ili sličnu zdjelu stavite svinjske masti da se rastopi i ubacite luka da se dinsta desetak minuta.
U to dodajte papriku, poklopite zdjelu, malo promiješajte i neka se dinsta još petnaestak minuta.
U međuvremenu rajčicu ofurite, ogulite kožicu, usitnite je i dodajte u zdjelu. I kada ste pri kraju, dodajte patlidžan, malo kasnije ljutu papričicu i soli koliko vam paše.
Još malo držite na vrelini, da se zgusne i sataraš Suzy može se jesti, kao dodatak mesu, pire krumpiru ili samo on!
Pohani patliđan
O pohanom patlidžanu smo već imali spomen. Suzana bira mlađi, tamniji patlidžan, oguli ga i prereže na pola. Svaku polovicu režite u 5-6 trakica, ali pazeći da se drže u najtanjem dijelu te kada ga raširite da ima oblik lepeze.
Posolite ga i malo sačekajte da pusti gorčinu.
Sada ga posušite, uvaljajte u brašno, jaja i krušne mrvice.
Za one koji ne vole masnoću, preporučujemo ulje koje treba zagrijati te u njemu peći pohani patlidžan. Pažljivo ga vadite iz ulja, stavite na papir da upije višak masnoća te ga s nekom salatom poslužite, naročito je dobar kao vegetarijansko jelo.
Pečeni patlidžan
A za one kojima se ne da guliti patlidžan, evo prilike.
Patlidžan operite, osušite te režite na malo deblje šnite, posolite, pričekajte desetak minuta i posušite.
Na par kapi ulja, stavite ga i pecite s jedne i druge strane. Očistite nekoliko režnjeva češnjaka, dobro ga zgnječite, dodajte malo čili paprike i stavite na vrelu mast da ulovi miris. Tada ga skinite s grijala, stavite u malu zdjelicu, dodajte jednu žlicu kečapa, malo aceto balsamica, sve promiješajte i premažite patlidžane. Pre-ukusno, rekli bi mi mladi.
Študla od patlidžana
Na kraju, siguran sam da mnogi od vas nisu imali priliku jesti štrudlu od patlidžana.
Uzmite 1,5 kg patlidžana, ogulite, narežite na kockice, posolite i zalijte vodom.
Jednu veću glavicu luka izrežite na sitno i dinstajte na ulju, a kada luk uvene dodajte ocijeđeni patlidžan. Sve to dinstajte još malo pazeći da se patlidžan ne raspadne.
A sada pripremite fil, odnosno kremu. Umiješajte pet jaja, 200 ml jogurta, jedan prašak za pecivo, dodajte malo mljevenog papra i soli.
Tijesto možete sami pripremiti ili, ako vam se ne da, kupiti gotove kore.
Tijesto "poškropite" filom, rasporedite patlidžan i tijesto zarolajte te pažljivo stavite u nauljenu tepsiju. Kada ste gotovi, ostatkom fila premažite štrudlu te stavite peći na 180 0C i to oko pola sata.
Kada štrudla ili pita, kako bi rekli u mojoj Jošavi, dobije zlatnu boju, izvadite je i poslužite. Dobro dođe jogurt, kiselo mlijeko, a neki uzmu cijeđeni sok, npr. od jabuke.
Dobrobiti patlidžana
A sada zašto je dobro jesti patlidžan. Konzumacijom patlidžana umanjujete pojavu osteoporoze, ublažavate simptome anemije, poboljšavate kognitivne funkcije i vitalnost kardiovaskularnog sustava.
Patlidžan je dobar za drob odnosno probavni sustav, potiče skidanje prekomjerne težine, pomaže u kontroli dijabetesa, smanjuje stres i neki tvrde da smanjuje rizik od nastanka raka.
Izvrsna ljekovita svojstva patlidžana dolaze iz njegove nutritivne vrijednosti. U sastavu patlidžana pronalazimo vitamin C, K, B6, tiamin, niacin, magnezij, fosfor, bakar, dijetalna vlakna, folnu kiselinu, kalij i mangan. Patlidžan sadrže jako malo zasićenih masnih kiselina.
Ali, moramo biti iskreni da se u ponuđenim receptima skriva i opasnost.
Naravno, ako ste alergični na patlidžan, izbjegavajte ga. Nutricionisti vele da ljubitelji patlidžana, koji ga najčešće prže, na taj način unose više masti u svoj organizam. Ali dobra strana je da se prženjem neće smanjiti udio nutritivnih spojeva te je moja preporuka, jedite ga ali ne prečesto. A ako nemate problema s težinom kao ja, onda ste sretnici. Na kraju, hvala dragoj Suzani i već ovih dana savijača od patlidžana je na programu Grgić kuhinje."
