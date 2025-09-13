Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava
Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme izdano je za gotovo cijelu zemlju
Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme povremeno s umjerenom naoblakom, a već u noći čekaju nas kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, prognoza je DHMZ-a.
U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženi, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne smirivanje i postupno razvedravanje, ali svježije nego danas.
U Zagrebačkoj regiji lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak sjeverozapadni vjetar. U Osječkoj regiji, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak i vrlo jak sjeverozapadni vjetar.
U Karlovačkoj regiji, osobito u području prema Gorskom kotaru, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz jak jugozapadni vjetar koji naglo okreće na sjeveroistočni najavljeni su za Gospićku regiju. Lokalno su moguće bujične i urbane poplave, baš kao i u Riječkoj regiji gdje se uz lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom mogu očekivati bujične i urbane poplave.
Mjestimice pojačana bura očekuje se u nedjelju na Kvarneru i u Velebitskom kanalu.
U Kninskoj i Splitskoj regiji mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
