STIŽE NEUGODNA PROMJENA  /

Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava

Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava
Foto: Dhmz

Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme izdano je za gotovo cijelu zemlju

13.9.2025.
18:39
danas.hr
Dhmz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme povremeno s umjerenom naoblakom, a već u noći čekaju nas kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, prognoza je DHMZ-a.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženi, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne smirivanje i postupno razvedravanje, ali svježije nego danas. 

Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme izdano je za gotovo cijelu zemlju.

Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava
Foto: Dhmz

U Zagrebačkoj regiji lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak sjeverozapadni vjetar. U Osječkoj regiji, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak i vrlo jak sjeverozapadni vjetar. 

U Karlovačkoj regiji, osobito u području prema Gorskom kotaru, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava
Foto: Dhmz

Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz jak jugozapadni vjetar koji naglo okreće na sjeveroistočni najavljeni su za Gospićku regiju. Lokalno su moguće bujične i urbane poplave, baš kao i u Riječkoj regiji gdje se uz lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom mogu očekivati bujične i urbane poplave.

Mjestimice pojačana bura očekuje se u nedjelju na Kvarneru i u Velebitskom kanalu.

U Kninskoj i Splitskoj regiji mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

POGLEDAJTE VIDEO Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Vremenska PrognozaVrijemePogoršanje Vremena
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIŽE NEUGODNA PROMJENA  /
Noćas kiša, pljuskovi i grmljavina: U dvije regije prijeti opasnost od bujičnih poplava