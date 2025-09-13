Hrvatska pokazuje moć! Krenula velika vojna vježba, simulira se borba, ovo odavno nismo vidjeli!

U tijeku je najveća združena vojna vježba Oružanih snaga RH pod nazivom "Borbena moć 25", koja se provodi u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona "Eugen Kvaternik" kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje, objavilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Navode da je to najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine.

Vrhunac vojne vježbe bit će 17. rujna na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" demonstracijom sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.

"Sinkronizacijom borbenog djelovanja kopnenih, pomorskih i zračnih sredstava pokazat će se uvježbanost pripadnika Hrvatske vojske i manevarsko-borbene sposobnosti tehnike za izvršenje temeljne misije Oružanih snaga Republike Hrvatske", objavio je MORH.

Tom prigodom objavili su i video vojne vježbe "Borbena moć 25":