Doznajemo! Četvero uhićenih u velikoj akciji USKOK-a vezanih za Hrvatske šume ostaju u pritvoru

USKOK je pokrenuo istragu protiv 17 osoba zbog sumnje na podmićivanje zaposlenika Hrvatskih šuma, od toga za njih 14 zatraženo je i određivanje istražnog zatvora.

Podsjećamo, riječ je o slučaju koji je USKOK počeo istraživati 2023. A sumnje se odnose na to da su vlasnici drvoprerađivačkih industrija dobivali visokokvalitetna drva po cijeni onih znatno lošijih jer su podmićivali određene ljude iz Hrvatskih šuma. Jedan od osumnjičenih, primio je, po sumnjama tužitelja i to 50 tisuća eura mita. Na ispitivanju u USKOK-u neki su priznali krivnju, a jednom je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.

Odvjetnica jednog od osumnjičenih Sandra Hančić ranije danas je izjavila: "Moj klijent se tereti za kazneno djelo primanja mita. Traži se istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka s obzirom na to da se USKOK poziva na niz navodnih dokaza koji proizlaze iz posebnih dokaznih radnji".

Tijekom poslijepodneva odlučeno je da četiri osobe ostaju u istražnom zatvoru, a deset ih ide na slobodu. Odlučila je to sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Odluka zadržavanju četvero u istražnom zatvoru donesena je zbog sumnje u opasnost od utjecaja na svjedoke.

POGLEDAJTE VIDEO Horor nesreća u Karlovcu - Mladića izvlačili iz smrskanog BMW-a