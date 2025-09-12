'U ZAGORI, NA IZVORU...' /

Svi znaju Thompsonove stihove o poznatoj rijeci, ali ona je - presušila: Prizori su sablasni

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell
Visoke temperature presušile su kod Miljevaca rijeku Čikolu, pritoku rijeke Krke, koja je opjevana u Thompsonovoj pjesmi 'Čavoglave'.

Prizori su uistinu sablasni. Tamo gdje bi trebala biti rijeka, sada je samo kamen i grmlje. Inače, ovakva situacija nije neuobičajena za Čikolu u ovo doba godine. Čini se kako nekoliko izrazito kišnih prethodnih dana nije pomoglo rijeci da se oporavi.

Prema podacima DHMZ-a, u petak 10 sati vodostaj Čikole u Drnišu bio je na -32, dok je u Ključicama na 11 centimetara. Pogledajte u galeriji kako izgleda korito Čikole kod Miljavaca.

12.9.2025.
11:31
danas.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Rijeka ČikolačikolaPresušila
