Svi znaju Thompsonove stihove o poznatoj rijeci, ali ona je - presušila: Prizori su sablasni

Visoke temperature presušile su kod Miljevaca rijeku Čikolu, pritoku rijeke Krke, koja je opjevana u Thompsonovoj pjesmi 'Čavoglave'.

Prizori su uistinu sablasni. Tamo gdje bi trebala biti rijeka, sada je samo kamen i grmlje. Inače, ovakva situacija nije neuobičajena za Čikolu u ovo doba godine. Čini se kako nekoliko izrazito kišnih prethodnih dana nije pomoglo rijeci da se oporavi.

Prema podacima DHMZ-a, u petak 10 sati vodostaj Čikole u Drnišu bio je na -32, dok je u Ključicama na 11 centimetara. Pogledajte u galeriji kako izgleda korito Čikole kod Miljavaca.