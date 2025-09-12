Za crkveno vjenčanje čekali da tata izađe iz zatvora, a uzvanike na svadbi zabavljala Maja Šuput

Prije 10 godina sin bivšeg političara Branimira Glavaša, Filip Glavaš, crkveno se vjenčao sa svojom dugogodišnjom djevojkom i vršnjakinjom Amandom Stašćik u osječkoj konkatedrali.

Par se ranije, u ožujku 2014., vjenčao kod matičara dok je Filipov otac bio u mostarskom zatvoru zbog ratnog zločina u Osijeku. Veliko slavlje odgodili su do njegovog izlaska na slobodu. Kada je došao taj dan, više od 800 uzvanika na svadbi zabavljala je Maja Šuput.

Prije braka, Filip i Amanda već su imali sina Bornu. U vrijeme kada su se upoznali, Amanda je studirala na Matematičkom fakultetu i bila aktivna u HDSSB-u, dok je Filip studirao pravo, nastavljajući očev put.

Mladenci su do oltara prošli ispod mačeva počasne garde. Među brojnim uzvanicima bili su Tomislav Merčep te čelnici HDSSB-a, uključujući predsjednika Dragana Vulina.

