Trans dama 'peca' samo ružne muškarce, smatra to savršenim trikom: 'Tako ću uvijek biti najprivlačnija'

Trans influencerica i model Lana Madison izazvala je veliku pažnju svojim kontroverznim pristupom vezama, priznajući da preferira izlaziti isključivo s "ružnim" muškarcima kako bi u svakom odnosu bila ona "najprivlačnija". Ova taktika, koju je generacija Z nazvala "Shrekking", postala je viralni trend, a inspiracija za ime je ime poznatog zelenog trola iz animiranog filma Shrek.

Lana koja je nedavno izazvala pažnju medija nakon što je potrošila više od 100.000 funti kako bi postigla željeni izgled za TheSun kaže da ne traži princa na bijelom konju.

"Jednostavno izlazim s ružnim muškarcima – tako ću uvijek biti najprivlačnija. Može izgledati kao Shrek, nije me briga. Ne želim princa na bijelom konju, želim partnera čiji je glavni zadatak da me hvali i izgleda zahvalno što je uz mene. Zašto bih trošila šest znamenki na izgled, samo da bih izlazila s muškarcem koji misli da je ljepši od mene?", izjavila je Lana.