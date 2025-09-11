Legendarni igrači ukrali show na fešti u Benkovcu: Smijeh i suze na velikom rođendanu Velebita

Veterani Vatrenih odigrali su prijateljsku utakmicu protiv veterana Velebita povodom proslave 100 godina postojanja kluba iz Benkovca.

Bila je to prava fešta u Benkovcu, a sjajno je bilo vidjeti toliko legendarnih igrača na jednom mjestu. Utakmica je obilovala dobrim potezima uz puno smijeha i zabave, a dobru atmosferu su na tribinama napravili i domaći navijači.

Danijel Subašić zaigrao je u igračkom dresu, umjesto golmanskom, a na golu je bio Vladimir Balić. Bili su to i Jerko Leko kao kapetan, zatim Ognjen Vukojević, Jurica Buljat, Kazimir Vulić, Vedran Ješe, Jakov Surać i ostali, a Zorislav Srebrić svojim je dolaskom uveličao cijeli događaj i uručio prigodan poklon domaćinu. Naravno, i domaćini su uručili poklon legendarnom Zorku.

Inače, klub je osnovan 15. veljače 1925. godine. Iako postoje podaci koji spominju 10. listopada, kao dan osnivanja se uzima 15. veljače. Osnivači i utemeljitelji kluba bili su: Petar - Pjero Novaković, J. Vujić Gunde, Ante Gulin, J. Košević, A.Supin i drugi. Prvi predsjednik bio je Petar – Pjero Novaković. Ime kluba predložio je Josip Vujić Gunde.

Prvo igralište bilo je na "Paljevinama" kod vojarne, ubrzo se prešlo na tradicionalni dugogodišnji "Plac", a 1978. godine na današnji Gradski stadion. Prvi dresovi Velebita bili su istovjetni dresovima zagrebačke Concordije, zelena majica s bijelim ovratnikom, crne kratke hlače i zelene štucne.