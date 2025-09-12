Je li ovo novi šef Hrvatskih šuma? Zavirili smo u imovinsku karticu i iznenadili se

RTL Danas ekskluzivno je otkrio tko bi mogao naslijediti Nediljka Dujića i preuzeti Hrvatske šume.

Nakon što je prijašnji kandidat koji se spominjao Željko Bodrožić - ipak otišao u mirovinu sada je kako doznaje RTL Danas na stolu ime bivšeg kandidata Domovinskog pokreta za gradonačelnika Iloka - Joška Radanovića.

Iz Vlade su nam neslužbeno potvrdili kako je on najozbiljniji kandidat. Kad dobije zeleno svjetlo premijera, Dujić ni formalno više ne bi bio na čelu Šuma.

Izbori nisu najbolje prošli

Radanović je bio kandidat Domovinskog pokreta (DP) za gradonačelnika grada Iloka, tako je tada odlučila na izbornoj skupštini iločka organizacija te stranke.

No tamo se nije proslavio. Bio je drugi, iza HDZ-ove Renate Banožić koja je pobijedila s 51,35 posto (1.117 glasova). Radanović je skupio 352 glasa, odnosno 16,18 posto.

Tko je Joško Radanović?

Zavirili smo malo u njegovu imovinsku karticu, prema podacima koji su javno dostupni on je direktor iločkog komunalnog poduzeća Kom-Ilok d.o.o.

Zvanje mu je Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, a stručna sprema: Stručni Specijalist Inženjer.

Oženjen je i ima djece. U imovinskoj kartici stoji da prima neto plaću od 1204 eura, ali važno je napomenuti da je prijavljeni iznos od 30. prosinca 2024. godine.

Foto: Screenshot Imovinska Kartica

Njegova supruga prema podacima iz siječnja prošle godine ima 1148,68 eura neto plaće te radi u Komunalije d.o.o.

Foto: Screenshot Imovinska Kartica

U imovinskoj kartici pod subvencije/donacije/poticaji/stipendije stoji da je primao mjesečno 311,47 eura.

Foto: Screenshot Imovinska Kartica

Što se tiče kredita, ima dva, jedan iz 2017. godine koji iznosi 33 tisuće eura, a mjesečna rata je 234,69 eura. Drugi je iz 2023. kad je zadužio deset tisuća eura.

Foto: Screenshot Imovinske Kartice

Što vozi on, a što supruga?

Radanović ima kuću s okućnicom, a prema podacima iz 2022. godine ona ima 678 metara kvadratnih. No treba napomenuti da je površina same kuće 107 m2.

On vozi Opel Insigniju iz 2012. godine koja se procjenjuje na 4000 eura, a supruga Kiu Carens iz 2016. koja pak vrijedi osam tisuća eura.

Cijelu imovinsku karticu možete pogledati ovdje.