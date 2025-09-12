Kaos u najavi! Sve tramvajske linije izmijenjenje ili ukinute, nismo sigurni što uopće vozi u nedjelju...

Zbog asfaltiranja Trga Josipa Langa i Šoštarićeve ulice, u subotu 13. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Draškovićeve ulice do Gračanskog dolja, priopćili su iz ZET-a.

Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko dolje) bit će ukinuta, dok će linija 14 prometovati izmijenjenom trasom:

Trg žrtava fašizma - Trg hrvatskih velikana - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Arena Zagreb - Velesajam - Zapruđe

Zonom obustave tramvajskog prometa, umjesto tramvaja prometovat će privremena autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje).

Vozni red autobusne linije 613 možete pročitati OVDJE. Noćna linija 33 bit će supstituirana autobusima. Autobusno stajalište Gračansko dolje bit će izmješteno 30-tak metara u smjeru juga (VIP stajalište).

Foto: Zet.hr

Velike promjene u nedjelju

U sklopu EU projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - 2. faza“, osuvremenjuju se ispravljačke stanice ZET-a čija je funkcija opskrba naponske mreže električnom energijom. Svrha radova na modernizaciji ispravljačkih stanica je osigurati čim pouzdaniju opskrbu naponske mreže, čime će se dodatno povećati razina učinkovitosti i efikasnosti javnog gradskog prijevoza.

Slijedom toga, zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina, u nedjelju, 14. rujna bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ove nedjelje biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi u noćima sa subote na nedjelju i s nedjelje na ponedjeljak.

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće

Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Glavni kolodvor. - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most

Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe

Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

Autobusne linije umjesto tramvaja

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.

Linija 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg):

Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg

Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 624 (Kvaternikov trg - Zapruđe):

Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276) - Ulica kralja Zvonimira - Ulica Pavla Šubića - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Zapruđe

Linija 625 (Glavni kolodvor - Borongaj):

Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj

Borongaj - Budakova - Trg J.F. Kennedyja - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 626 (Gračansko Dolje - Zapruđe):

Gračansko dolje - Gračanska cesta - Ksaverska cesta - Ribnjak - Draškovićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića - Zapruđe

Linije 624 i 626 koristit će autobusno stajalište Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka kao početno stajalište.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do sredine prosinca ove godine planirano je još nekoliko jednodnevnih obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, a o čemu ćemo pravovremeno informirati cijenjene korisnike, koje ljubazno molimo za razumijevanje.

