Cijeli Sisak na nogama zbog opasne troske: 'Ovo im se dogodilo dok su se borili za vlast'
U Sisku se održava prosvjed građana zbog troske. Snježana Sužnjević, organizatorica prosvjeda, poručuje da stanovnici kvartova oko Kemokopa su izloženi raznim utjecajima kemijskih procesa, komunalnog otpada medicinskog i kemijskog.
'Povod prosvjedu je troska ali uzroci su puno dublji', kaže Sužnjević. Traže da se troska izmjesti. Sisak je od bogatog grada postao smetlište, a to ovi građani ne žele.
Građanima na sastanku u Kemokopu je obećano da će sve biti u redu te da neće biti prašine ni neželjenih efekata.
No brine ih proces zbrinjavanja. Kažu da se troska zbrinjava u hermetički zatvorenim prostorima, ovdje se sve događa na otvorenom.
Najavili su i daljnje korake ako ne dođe do konkretne reakcije Grada, za koji tvrde da im 'dogodila troska dok su se borili za vlast'.
Tijekom prosvjedne šetnje zaustavljen je bio i kratko promet glavnom prometnicom, a vozači su trubama podržali prosvjednike.