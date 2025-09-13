NOVI ROĐENDAN TVOJ /

Povijesni dan na Maksimiru: Navijači se skupljaju, a stigao je i novi predsjednik

Povijesni dan na Maksimiru: Navijači se skupljaju, a stigao je i novi predsjednik
Foto: Slavko Midzor/pixsell
Još jedan povijesni dan na Maksimiru. U subotu, 13. rujna u Dinamu se održavaju prvi potpuno demokratski izbori za članove skupštine.

Biralište ispod zapadne maksimirske tribine otvorilo se u devet sati ujutro, a glasati se može i online. Odmah su ispred Maksimira stigli Zvonimir Boban, Velimir Zajec i ostali ljudi s liste Dinamovo Proljeće, jedine liste na izborima. Jasno je da će Zvonimir Boban postati novi predsjednik kluba. 

Pravo glasovanja ima 28.512 Dinamovih članova koji su imali članstvo za prošlu, 2024. godinu i obnovili ga za ovu, 2025. godinu.

13.9.2025.
10:45
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
