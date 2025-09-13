Povijesni dan na Maksimiru: Navijači se skupljaju, a stigao je i novi predsjednik

Još jedan povijesni dan na Maksimiru. U subotu, 13. rujna u Dinamu se održavaju prvi potpuno demokratski izbori za članove skupštine.

Biralište ispod zapadne maksimirske tribine otvorilo se u devet sati ujutro, a glasati se može i online. Odmah su ispred Maksimira stigli Zvonimir Boban, Velimir Zajec i ostali ljudi s liste Dinamovo Proljeće, jedine liste na izborima. Jasno je da će Zvonimir Boban postati novi predsjednik kluba.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

Pravo glasovanja ima 28.512 Dinamovih članova koji su imali članstvo za prošlu, 2024. godinu i obnovili ga za ovu, 2025. godinu.