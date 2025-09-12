Prizor iz centra Zagreba oduševio: Ljepotica i tri razigrane pudlice prolaznicima uljepšale dan

Zagreb je danas obasjalo sunce, a ugodne temperature izmamile su brojne građane u šetnju centrom grada. Posebnu draž gradskoj svakodnevici dali su četveronožni ljubimci koji su, zajedno sa svojim vlasnicima, uljepšali prizore na ulicama.

Vedra atmosfera posebno se osjetila uz mlade djevojke i njihove razigrane pse, koji su privlačili poglede prolaznika i unosili toplinu u užurbani ritam metropole. Društvo su im pravile i gospođe starije generacije, elegantno dotjerane za šetnju sunčanim Zagrebom.

U našoj fotogaleriji donosimo trenutke koji najbolje dočaravaju ovaj ugodan, gotovo ljetni dan i neraskidivu vezu vlasnika i njihovih ljubimaca.