Ovako izgleda kada srpska glazbena elita organizira 18 rođendan: Tko se sve pojavio?

U domu srpskog pjevača Saše Matića (47) jučer je vladala prava slavljenička atmosfera – njegova mlađa kći Tara proslavila je 18. rođendan, a ponosni otac pobrinuo se da taj trenutak ostane nezaboravan. Obitelj Matić organizirala je veliku proslavu na koju je stigao gotovo cijeli srpski estradni vrh. Nakon što su se uzvanici okupili, slavlje je započelo uz zvuke harmonike Aleksandra Sofronijevića, a vrhunac večeri uslijedio je kada je domaćin uzeo mikrofon. Saša je održao kratak, ali emotivan govor koji je izmamio suze mnogima u publici.

"Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam zahvalim što ste došli. Ova večer posvećena je mojoj kćeri, ali i svima vama. Kad sam je pitao kako želi da slavimo, rekla mi je: 'A što, tata? Aleksandri si slavio, a meni nećeš?' Tad sam odlučio da napravim proslavu kako dolikuje", rekao je Saša, pa nastavio: "Drugi razlog je bio taj što sam htio testirati sebe – jesam li zaista moćan, bogat, uspješan? I večeras vidim da jesam, jer ne mislim na novac i karijeru, već na vas. Večeras sam najbogatiji čovjek – zajedno sa svojom obitelji", rekao je.

