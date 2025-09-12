INTRIGANTNA MOGUĆNOST /

Sve je pokrenula munja? Ovo je nova zanimljiva teorija o nastanku života na Zemlji

Sve je pokrenula munja? Ovo je nova zanimljiva teorija o nastanku života na Zemlji
Foto: Shutterstock
Površina planeta mogla bi se opisati kao znanstveno-fantastični film; gruba, pusta. Eksplozije asteroida i vulkanske erupcije činile su život na Zemlji neodrživim čak i za najosnovnije oblike života. Sve dok udar munje nije sve promijenio. Pa, barem tako tvrdi nova teorija.
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako je nastao život na Zemlji? To pitanje znanstvenici postavljaju desetljećima, a odgovor još uvijek ostaje djelomično skriven u tajnama daleke prošlosti. No nova teorija, koju su nedavno iznijeli znanstvenici s Harvarda, nudi intrigantnu mogućnost. Naime oni smatraju da je upravo udar munje bio ključna iskra koja je pokrenula kemijske procese potrebne za nastanak prvih biomolekula.

U svijetu prepunom vulkanskih erupcija, udara asteroida i otrovne atmosfere, munja je možda odigrala presudnu ulogu u stvaranju uvjeta pogodnih za život. Što ako odgovor na jedno od najvećih pitanja čovječanstva dolazi s neba — u obliku bljeska?

U galeriji otkrijte sve o zanimljivom istraživanju s Harvarda i njihovoj teoriji nastanka života na Zemlji.

12.9.2025.
13:14
Magazin.hr
Shutterstock
MunjaGromoviNevrijemeIstraživanjeHarvardZnanstvenici
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INTRIGANTNA MOGUĆNOST /
Sve je pokrenula munja? Ovo je nova zanimljiva teorija o nastanku života na Zemlji