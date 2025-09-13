Zagrebački Velesajam u ekstazi: Šlag, torte i grudnjaci koji pucaju! Ludilo krenulo s DJ Steve Aokijem

Paviljon 15 na zagrebačkom Velesajmu sinoć je bio ispunjen do posljednjeg mjesta kada je na scenu stupio Steve Aoki, američki DJ japanskih korijena.

Publika je uživala u svjetlosnim efektima i dobro poznatom scenskom trenutku – bacanju torti. Aoki je u ekstazi nastupa na publiku bacio čak osam torti sa šlagom, a publika u prvim redovima doživjela je njegov prepoznatljivi "cake face".