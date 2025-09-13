PADALE MAJICE! /

Zagrebački Velesajam u ekstazi: Šlag, torte i grudnjaci koji pucaju! Ludilo krenulo s DJ Steve Aokijem

Zagrebački Velesajam u ekstazi: Šlag, torte i grudnjaci koji pucaju! Ludilo krenulo s DJ Steve Aokijem
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Paviljon 15 na zagrebačkom Velesajmu sinoć je bio ispunjen do posljednjeg mjesta kada je na scenu stupio Steve Aoki, američki DJ japanskih korijena.

Publika je uživala u svjetlosnim efektima i dobro poznatom scenskom trenutku – bacanju torti. Aoki je u ekstazi nastupa na publiku bacio čak osam torti sa šlagom, a publika u prvim redovima doživjela je njegov prepoznatljivi "cake face".

13.9.2025.
8:40
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Steve AokiKoncertZagrebVelesajam
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PADALE MAJICE! /
Zagrebački Velesajam u ekstazi: Šlag, torte i grudnjaci koji pucaju! Ludilo krenulo s DJ Steve Aokijem