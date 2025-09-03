Koncert koji se čekao: Legenda narodne glazbe Ana Bekuta stiže u zagrebačku Arenu za Valentinovo

Nakon više od desetljeća iščekivanja, popularna diva narodne glazbe Ana Bekuta održat će svoj prvi veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Na samo Valentinovo, u subotu 14. veljače 2026. godine priprema se posebna večer antologijskih narodnih hitova. Bit će to ujedno i njezina svečana proslava 40. godišnjice bogate karijere koju će obilježiti zajedno s hrvatskom publikom pjevajući svoje bezvremenske hitove na kojima su tijekom proslava, vjenčanja, rođendana i ostalih slavlja stasale mnoge generacije, a mnogi od nas dočekali i jutra.

Foto: Pr

Miljenica ženske publike

Ana Bekuta će u Zagrebu pjevati zaljubljenim parovima, ali i onima koji će Dan zaljubljenih provesti bez bolje polovice budući da je pjevačica već godinama miljenica ženske publike diljem Balkana i njihova svojevrsna heroina.

U Zagrebu će se tako slaviti ljubav uz prepoznatljive hitove poput pjesama "Veseljak", "Kralj ponoći", "Crven konac", "Brojanica", "Zavoleh te", "Imam jedan život", "Zlatiborske zore", "Manite se ljudi", "Treba vremena", "Blago meni" i mnogih drugih.

Foto: Pr

Ljubavni, glazbeni i prijateljski spektakl

Ova kultna pjevačica u 40 godina uspješne karijere nanizala je desetke hitova bez kojih ne mogu proći veliki i radosni trenuci svake zabave na Balkanu, a njezine ljubavne pjesme su na playlistama djevojaka i žena od tinejdžerske do zrele dobi.

Foto: Pr

"Presretna sam što se napokon poklopilo da radimo veliki koncert u Zagrebu, a pogotovo sam sretna jer pada na moj omiljeni datum u godini. Desetljećima održavam sjajan kontakt i susrete s mojom publikom u Hrvatskoj i napokon je došlo vrijeme za jedan pravi ljubavni, glazbeni i prijateljski spektakl. U Zagrebu se uvijek osjećam prelijepo i često dolazim, ali ovaj dolazak će biti zaista poseban", istaknula je Ana Bekuta najavljujući koncert u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 2026.

