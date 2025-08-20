Rovinj je proslavio 25 godina manifestacije 'Ronald Braus i gosti'

U prepunom i elegantno uređenom dvorištu hotela Monte Mulini, u Rovinju, proteklog vikenda održan je koncert u povodu 25. obljetnice manifestacije Ronald Braus i gosti.

Na pozornici se uz domaćina izmjenjivalo nekoliko generacija umjetnika: mlada sopranistica Chriztel Renae Aceveda otvorila je večer izvedbom međimurske pjesme „Dej mi oči sokolove“, slijedile su Sandra Böhm i Mila Elegović, dok je vrhunac večeri donijela Anica Zubović, koja je u svojoj 93. godini izvela evergreen i pokazala da kvaliteta glasa ne poznaje granice.

Foto: Robert Vijatović

Program je uključivao i modnu reviju dizajnerice Silvane Morgan, namijenjenu ženskom dijelu publike, te fragment predstave „Ženski razgovori“ u izvedbi Vesne Čipčić i Svetlane Bojković.

U drugom dijelu koncert je predstavio mlađe izvođače: Irma Dragičević izvela je „Enigmu“ te, u duetu s Ronaldom, pjesme „Ponoć je“ i „Moja posljednja i prva ljubavi“, Matteo Tromba premijerno je izveo novu pjesmu „Te lascio andar“, dok je David Temelkov otpjevao popularnu „Hallelujah“.

Foto: Robert Vijatović

Manifestacija je završila zajedničkom izvedbom pjesme „Jalta, Jalta“, uz dodjelu priznanja: Ronald Braus je iz ruku zamjenika gradonačelnika Dina Sošića i predsjednice Gradskog vijeća Tee Batel primio skulpturu batane, dok su prateći bend predvođen Mariom Čoporom te Mirjana Humski nagrađeni posebnim priznanjem i brošem inicijalima manifestacije.

Cijeli program dio je festivala Rovinj Art & More, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoju kvalitetu i raznolikost. Tako smo ove godine imali prilike čuti koncert Viva Verdi u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra i solista Riječke opere, s gostovanjem Stefana Milenkovića, zatim koncert na orguljama u crkvi sv. Eufemije, predstave poput Ane Katarine, Moja igra (priča o Luki Modriću), Iva i Gloria, te niz drugih događanja, uključujući izložbu Bruna Mascarellija. Festival će završiti krajem mjeseca projekcijom filma Ljeto kad sam naučila letjeti.

Foto: Robert Vijatović

Sve je započelo prije 25 godina na otoku Svetog Andrije, a tijekom svih ovih godina na koncertima su se nizali brojni gosti i prijatelji. Ovogodišnje izdanje označilo je na neki način vrhunac dosadašnjih zbivanja.

