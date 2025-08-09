Sprema se Thompsonov koncert u gradu heroju? Tisuće zainteresiranih, reakcije preplavile mreže

Nakon što su održana dva velika koncerta Marka Perkovića Thompsona (58) na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu, nastala je velika zainteresiranost za nastup poznatog glazbenika u drugim gradovima. Naime, na Facebooku je stvorena objava pod nazivom “Thompson u Vukovaru 2026.”, što je odmah izazvalo niz reakcija obožavatelja. Zasada je 18.000 ljudi zainteresirano za događaj, dok je njih nešto više od 3.000 potvrdilo da dolazi.

Foto: Screenshot/facebook

Nije riječ o službeno dogovorenom koncertu, već velikoj želji obožavatelja da se Thompsona dovede u Vukovar. Događaj je napravljen u sklopu grupe "Bolja Hrvatska" te je kao datum zabilježen 5. srpanj sljedeće godine, dok bi se koncert trebao održati na stadionu HNK Vukovar.

"Nadamo se i vjerujemo kako je upravo Vukovar sljedeća destinacija koncerta Marka Perkovića Thompsona u ljeto 2026 godine!", piše u opisu događaja.

Službeni Thompsonov tim nije se oglasio povodom objave na Facebooku ni velike zainteresiranosti fanova.

Podsjetimo, Thompson je 4. kolovoza u Sinju održao velebni koncert pred otprilike 150.000 posjetitelja. Umjesto očekivanog početka u 21 sat, koncert je započeo tek oko 22:15. Očekivalo se više od 48.000 vozila, a prometna infrastruktura cijelog grada bila je prilagođena kako bi dočekala posjetitelje.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Glazbenik se kasnije na društvenim mrežama oglasio zbog kašnjenja, zahvalivši se svima na strpljenju.

"S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući", stoji na njegovoj Facebook stranici.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulj nakon kaosa na Thompsonovom koncertu: 'Neću se posipati pepelom'