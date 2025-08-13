Thompson objavio spot s Hipodroma, fanovi u deliriju: 'Ovo je tek zagrijavanje...'

Marko Perković Thompson (58) danas je izazvao buru oduševljenja nakon što je najavio veliko iznenađenje - objavljivanje spota. Riječ je o spotu za pjesmu "Ravnoteža", jednu od najslušanijih na njegovom posljednjem albumu "Hodočasnik". Inače, glazbenik je singl izveo na velebnom koncertu u Zagrebu, pa spot čine snimke pjevača, ali i fanova koji zdušno pjevaju uglas s Thompsonom. Nakon odgledanog spota, fanovi su pohrlili u komentare i pohvalili glazbenika.

"Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu - uz moćnu izvedbu pjesme "Ravnoteža". A ovo je tek zagrijavanje… uskoro vam donosimo ostali dio s koncerta!", piše na Facebooku uz spot.

"Nezaboravan dan, tako nešto teško će se ponoviti", "Predivna uspomena za cijeli život", "Vratila se sva emocija tog dana", "Naježila se od pozitive", samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja, koji se s nostalgijom prisjećaju koncerta koji je za njih bio povijesan.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Podsjetimo, Thompson je 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu zapjevao pred otprilike 504.000 obožavatelja. Riječ je o najvećem takvom događaju u povijesti Hrvatske. Poznati je glazbenik nastupao oko tri sata te izveo tridesetak pjesama iz svih faza svoje karijere, a mnogobrojni fanovi posebice su bili oduševljeni light showom. Nakon toga, u kolovozu je oduševio posjetitelje u Sinju, a trenutno velik broj obožavatelja zahtijeva koncert u Vukovaru.

