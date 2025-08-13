Saznalo se tko je misteriozni dečko Elle Dvornik: 'Istina je, zajedno su već neko vrijeme'

Domaća influencerica Ella Dvornik (34) puni medijske stupce otkako je otkrila da u svom životu ima novog muškarca, popularno zvanog "Meštra". Kći Dine Dvornika dosad je objavila nekoliko fotografija sa svojim navodnim partnerom, no nije otkrila njegov identitet. S obzirom na to da njeni obožavatelji gore od želje da saznaju o kome je riječ, Ella je nekoliko puta odgovorila na upite svojih fanova. Naime, objasnila im je da njihov odnos još uvijek nije služben, dodajući da njenom tajanstvenom muškarcu ne odgovara eksponiranje. No, izvor je za Zagreb.info otkrio koji to muškarac usrećuje Ellu u posljednje vrijeme.

Prema riječima izvora, radi se o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, umjetničkog imena Geralt iz Rivije (GiR).

“Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći”, objasnio je izvor.

Na temelju njegovog Youtube računa, može se vidjeti da je objavio više od deset pjesama, kao što su "RAWno iz Rivije", "Kune u magli" i "NAZGUL", a njegov posljednji singl objavljen je prije deset mjeseci.

Marin je poznat po jedinstvenom stilu, a u svojim glazbenim uratcima kombinira hip-hop postmodernizam i progresivni trep zvuk. Objavio je dva solo mini-albuma te dva studijska solo albima, a njegovo umjetničko ime nadahnuto je glavnim likom serijala "Witcher - Geralt iz Rivije".

Prije ulaska u glazbeni svijet bio je zaposlen kao zlatar, a vjeruje se da je nedovoljno prepoznatljiv kao reper u regiji, stoji na stranici njegove izdavačke kuće.

GiR je neaktivan na svom Facebook profilu od 2021. godine, dok je Instagram profil zaključao. Nije poznato kako su se Ella i Marin upoznali te zasad nisu odgovorili na upite portala vezano uz njihov odnos.

Inače, Ella je nedavno pratiteljima otkrila da joj je "Meštar" poklonio uranjeni rođendanski poklon, što ju je uistinu iznenadilo i raznježilo.

"Pozove jučer mene meštar na kavu, doda mi vrećicu i kaže 'Sretan rođendan' (rođendan mi je u 12. mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont…počele su mi se ruke tresti i plakala sam ružno, ali sam se morala suzdržati jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću raditi scene javno, a ja jecala u papirnati ubrus", opisala je Ella na Instagramu uz niz fotografija s darovanom penkalom, naglasivši da nikad nije bila sretnija zbog nekog poklona. Inače, riječ je o luksuznom brendu penkala čije se cijene mogu kretati gotovo do 5.000 eura.

