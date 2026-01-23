Hrvat poginuo u jezivoj nesreći u Italiji: Zatrpala ga 'planina kukuruza' iz silosa

Hrvat J.K. (30) izgubio je život u teškoj nesreći na radu koja se dogodila u srijedu poslijepodne u mjestu Dovera, u talijanskoj pokrajini Cremona. Mladi vozač kamiona podlegao je ozljedama u bolnici nakon što je pod nesretnim okolnostima ostao zatrpan velikom količinom kukuruza.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 14.30 sati unutar poljoprivrednog kompleksa Cascina Santa Rita. J.K. je sudjelovao u procesu istovara kukuruzne krupice kada je, prema prvoj rekonstrukciji, došlo do incidenta, piše Milano Today.

Navodi se kako ga je najprije udarila pomična rampa kamiona tijekom istovara, nakon čega ga je u trenu prekrila 'planina' kukuruza iz silosa. Prisutni radnici odmah su alarmirali hitne službe.

Preminuo u bolnici

Regionalna agencija za hitne slučajeve (AREU) odmah je na teren poslala tri tima, uključujući liječnički automobil, vozilo hitne pomoći te medicinski helikopter. Nakon što su ga izvukli, J.K. je helikopterom prevezen bolnicu Papa Giovanni XXIII u Bergamu.

Unatoč naporima liječnika, ozljede su bile preteške te je J.K. preminuo ubrzo istog poslijepodneva.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog nesretnog događaja.

