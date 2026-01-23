Broje žrtve u katastrofi: Tijela našli u ruševinama, spasioci: 'Čuli smo glasove...'

Novi Zeland tuguje za dvoje poginulih i šestero nestalih nakon što je klizište izazvano obilnim kišama uništilo kuću i prometni kamp na planini Maunganui na Sjevernom otoku u četvrtak.

Prema izjavi policije, hitne službe još traže najmanje šest osoba, među kojima su dvojica tinejdžera za koje se vjeruje da su nestali ispod ruševina.

Među kamperima su bile obitelji koje su uživale u ljetnim školskim praznicima. Na fotografijama se vide smrskana vozila te najmanje jedna uništena kuća.

Foto: Handout/afp/profimedia

Foto: Ben Strang/afp/profimedia

Prvo klizište obrušilo se na kuću malo prije pet sati ujutro, prenosi Guardian. Dvije su osobe uspjele pobjeći, a tijela još dvije, koje su ostale zarobljene u kući, pronađena su nekoliko sati kasnije, potvrdio je ministar za upravljanje u hitnim situacijama Mark Mitchell.

Kasnije istog jutra, hitne službe dobile su dojavu o drugom klizištu u podnožju obližnje planine Maunganui, također na Sjevernom otoku koje je pogodilo odmaralište Beachside Holiday Park u gradu nazvanom po ugašenom vulkanu.

Potraga za nestalima

Zapovjednik vatrogasne i hitne službe Novog Zelanda, William Pike, rekao je da je odmah nakon odrona planine Maunganui još bilo znakova života, što im je davalo nadu da će spasilačke akcije uroditi plodom.

"Kolege su pokušali su ući u ruševine i čuli su neke glasove“, rekao je Pike novinarima. "Naša prva vatrogasna ekipa je stigla i čula je glasove. Ubrzo nakon toga povukli smo se zbog opasnosti od novog klizišta", dodao je.

Kineski veleposlanik na Novom Zelandu, Wang Xiaolong, objavio je na društvenoj mreži X da je u klizištima poginuo kineski državljanin.

"Naša srca su s pogođenim obiteljima u ovom teškom trenutku“, rekao je. "Duboko cijenimo pomoć koju su nam Mfat i novozelandska policija brzo pružili kada smo ih jučer kontaktirali", poručuje.

Foto: Dj Mills/afp/profimedia

Tijekom posjeta, premijer Christopher Luxon rekao je u petak da se sastao s nekim od ožalošćenih obitelji, koje zahvaljuju na podršci tijekom ovog "apsolutno tragičnog" vremena.

Klizišta su uslijedila nakon obilnih kiša koje su natopile veći dio istočne obale Sjevernog otoka ranije ovog tjedna i prouzročile veliku štetu.

Novozelandska civilna zaštita upozorila je u četvrtak ujutro da klizišta mogu krenuti bez upozorenja te savjetovala građanima da pripaze na odrone kamenja ili urušavanja tla na dnu padina, kao i na zaglavljena vrata i prozore ili pukotine u okvirima prozora.

Ceste su zatvorene u nekim od najteže pogođenih područja, zbog čega su neki gradovi na Sjevernom otoku nedostupni.

