Razorna oluja poharala susjedstvo: Valovi su dosezali 9 metara, zatvorene škole i vrtići

Ciklon Harry poharao je dijelove Italije, a grmljavinske oluje i udari vjetrova jači od 120 kilometara na sat stvorili su probleme u Kalabriji, Siciliji i na Sardiniji. Očekuje se da će se teške vremenske prilike u tom dijelu Italije nastaviti pa je tamošnja Civilna zaštita izdala crveni alarm.

Zatvorene su škole, parkovi i vrtići, a u nekim dijelovima je naređeno i zatvaranje trgovački centara, prenosi Ansa. Kao mjera opreza, evakuirane su stotine obitelji u četvrti Roccelletta di Borgia (Catanzaro), pridruživši se onima koji su već napustili svoje domove u San Sosteneu, Simeri Crichiju i naselju "Piterà" u kalabrijskoj prijestolnici.

Gradonačelnik Crotonea naredio je evakuaciju stanovnika koji žive u podrumima te prizemljima u dva obalna naselja. Još stotinu evakuacija naređeno je u području Cagliarija zbog straha od poplava nakon izlijevanja rijeka i potoka.

WeatherVision: Waves Were Over 19 Feet! Cyclone Harry continues to batter Sicily, Sardinia, and Calabria with extreme Mediterranean weather! Hurricane force winds and dangerous storm surges reported along the coast. pic.twitter.com/L5cac1T81g — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 21, 2026

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Štete i evakuacije

U međuvremenu, kiša i olujni udari nastavljaju raditi štetu. U Kalabriji se urušio dio starog groblja San Mauro Marchesato (Crotone), povukavši dvadesetak lijesova u provaliju ispod, dok je u Melito Porto Salvu olujni udar uzrokovao urušavanje stotinu metara obale.

More je prodrlo i u nekoliko obalnih sela u općini Capoterra (Cagliari), dok je u glavnom gradu Sardinije voda poplavila plažu na obali Poetto i došla do ceste koja je bila zatvorena za promet.

U području Reggio Calabria, dvije stijene su se odlomile s litice zbog obilnih kiša i pale na krov automobila. Vozač je lakše ozlijeđen.

Crveno upozorenje na snazi je treći dan zaredom u Kalabriji zbog snažne oluje koja je pogodila regiju.

Oluja, koja je zahvatila Mediteran početkom tjedna, prvo je donijela obilne kiše diljem Katalonije, Valencije i južnog Aragona, prije nego što je zahvatila jugozapadnu Francusku te Italiju.

Društvenim mrežama šire se dramatične snimke trenutka kada ogromni olujni val udara u luku na talijanskom turističkom otoku Siciliji. Kamera se trese dok zidovi pjene udaraju u marinu u Lipariju, poplavljujući ulice u roku od nekoliko sekundi, dok se brodovi silovito naginju o svoje pristanište.

Un sindaco dovrebbe dare il buon esempio, in questo caso il sindaco di Taormina fa l'esatto contrario sostenendo che lui è un "sindaco in trincea".



Quando la toppa è peggio del buco. Il sindaco "in trincea" ha messo a rischio la sua incolumità e quella di chi stava insieme a lui… pic.twitter.com/78uQZ5yEGs — Marco M.M. (@MMmarco0) January 20, 2026

Il primo è Riposto (CT), secondo Letojanni (Me), terzo hotel nettuno do Catania pic.twitter.com/axYbPq46Zc — Il Kenan1an0 (@Kenan1an0) January 20, 2026

Kaos u prometu

The Sun prenosi da su valovi dosezali i do devet metara, a poplave na obali se brzo širile. Uz jake vjetrove s udarima i preko 120 kilometara na sat, ne čudi da su vlasti izdale crvena upozorenja.

U strahu od bujičnih poplava i porasta vodostaja, 32 stanovnika u marini Giampilieri evakuirano je iz staračkog doma Aurora Villa na plaži i premješteno na sigurno.

Oko 200 općina aktiviralo je centre za hitne operacije kako bi pratili situaciju u stvarnom vremenu, dok je oko 150 gradova zatvorilo škole kako bi ograničili putovanja tijekom vrhunca oluje.

Više od 200 djelatnika Civilne zaštite, 1000 volontera i 5000 djelatnika hitnih službi i općina raspoređeno je diljem otoka.

Oluja radi probleme i u prometu. Snažni vjetrovi izazvali su kaos u zračnoj luci Falcone Borsellino u Palermu, uzrokujući preusmjeravanja i otkazivanja letova nakon što zrakoplovi nisu mogli sletjeti tijekom noći.

Snažna oluja pogodila je i Maltu, odakle stiže snimka tuče koja se gomila poput snijega i rijeka leda koje su preplavile ulice. Malteški odjel za civilnu zaštitu upozorio je stanovnikeda se drže podalje od krovova, balkona i skela, obale, lukobrana i obalnih staza.

