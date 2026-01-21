FREEMAIL
ŠIRE SE SNIMKE /

Razorna oluja poharala susjedstvo: Valovi su dosezali 9 metara, zatvorene škole i vrtići

Razorna oluja poharala susjedstvo: Valovi su dosezali 9 metara, zatvorene škole i vrtići
Foto: Marco M.m., X/screenshot/profimedia

Društvenim mrežama šire se dramatične snimke trenutka kada ogromni olujni val udara u luku na talijanskom turističkom otoku Siciliji

21.1.2026.
14:00
Dunja Stanković
Marco M.m., X/screenshot/profimedia
Ciklon Harry poharao je dijelove Italije, a grmljavinske oluje i udari vjetrova jači od 120 kilometara na sat stvorili su probleme u Kalabriji, Siciliji i na Sardiniji. Očekuje se da će se teške vremenske prilike u tom dijelu Italije nastaviti pa je tamošnja Civilna zaštita izdala crveni alarm. 

Zatvorene su škole, parkovi i vrtići, a u nekim dijelovima je naređeno i zatvaranje trgovački centara, prenosi Ansa. Kao mjera opreza, evakuirane su stotine obitelji u četvrti Roccelletta di Borgia (Catanzaro), pridruživši se onima koji su već napustili svoje domove u San Sosteneu, Simeri Crichiju i naselju "Piterà" u kalabrijskoj prijestolnici.

Gradonačelnik Crotonea naredio je evakuaciju stanovnika koji žive u podrumima te prizemljima u dva obalna naselja. Još stotinu evakuacija naređeno je u području Cagliarija zbog straha od poplava nakon izlijevanja rijeka i potoka.

 

Štete i evakuacije

U međuvremenu, kiša i olujni udari nastavljaju raditi štetu. U Kalabriji se urušio dio starog groblja San Mauro Marchesato (Crotone), povukavši dvadesetak lijesova u provaliju ispod, dok je u Melito Porto Salvu olujni udar uzrokovao urušavanje stotinu metara obale. 

More je prodrlo i u nekoliko obalnih sela u općini Capoterra (Cagliari), dok je u glavnom gradu Sardinije voda poplavila plažu na obali Poetto i došla do ceste koja je bila zatvorena za promet. 

U području Reggio Calabria, dvije stijene su se odlomile s litice zbog obilnih kiša i pale na krov automobila. Vozač je lakše ozlijeđen. 

Crveno upozorenje na snazi je treći dan zaredom u Kalabriji zbog snažne oluje koja je pogodila regiju. 

Oluja, koja je zahvatila Mediteran početkom tjedna, prvo je donijela obilne kiše diljem Katalonije, Valencije i južnog Aragona, prije nego što je zahvatila jugozapadnu Francusku te Italiju. 

Društvenim mrežama šire se dramatične snimke trenutka kada ogromni olujni val udara u luku na talijanskom turističkom otoku Siciliji. Kamera se trese dok zidovi pjene udaraju u marinu u Lipariju, poplavljujući ulice u roku od nekoliko sekundi, dok se brodovi silovito naginju o svoje pristanište. 

Kaos u prometu

The Sun prenosi da su valovi dosezali i do devet metara, a poplave na obali se brzo širile. Uz jake vjetrove s udarima i preko 120 kilometara na sat, ne čudi da su vlasti izdale crvena upozorenja. 

U strahu od bujičnih poplava i porasta vodostaja, 32 stanovnika u marini Giampilieri evakuirano je iz staračkog doma Aurora Villa na plaži i premješteno na sigurno. 

Oko 200 općina aktiviralo je centre za hitne operacije kako bi pratili situaciju u stvarnom vremenu, dok je oko 150 gradova zatvorilo škole kako bi ograničili putovanja tijekom vrhunca oluje.

Više od 200 djelatnika Civilne zaštite, 1000 volontera i 5000 djelatnika hitnih službi i općina raspoređeno je diljem otoka.

Oluja radi probleme i u prometu. Snažni vjetrovi izazvali su kaos u zračnoj luci Falcone Borsellino u Palermu, uzrokujući preusmjeravanja i otkazivanja letova nakon što zrakoplovi nisu mogli sletjeti tijekom noći.

Snažna oluja pogodila je i Maltu, odakle stiže snimka tuče koja se gomila poput snijega i rijeka leda koje su preplavile ulice. Malteški odjel za civilnu zaštitu upozorio je stanovnikeda se drže podalje od krovova, balkona i skela, obale, lukobrana i obalnih staza. 

POGLEDAJTE VIDEO: Opasnost od ledene kiše i snijega: Šef DHMZ-a upozorio građane, ekstremni minusi sve do četvrtkaHMZ-a

OlujaHarryNevrijemeKiseVjetarItalijaSicilija
komentara
najčitanije
