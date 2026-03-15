Žene iz generacije Z sve teže pronalaze posao: 'Nemojte čekati da vas savršena prilika pronađe'

Žene iz generacije Z sve češće se nalaze u nezavidnoj situaciji na tržištu rada, što stručnjaci nazivaju "novim licem nezaposlenosti". Prema nedavnim istraživanjima, mlade žene u svojim kasnim tinejdžerskim i ranim 20-im godinama često ostaju bez posla i u začaranom su krugu, a uzroci su daleko složeniji od stereotipa o lijenosti, piše New York Post.

"Ta sramotna oznaka nije posljedica lijenosti koja bi bila rasprostranjena među spolom i generacijom", piše u istraživanju objavljenom u ožujku.

Foto: Shutterstock

Uzroci nezaposlenosti mladih žena

Umjesto toga, stručnjaci navode da su glavni čimbenici slabiji školski rezultati, zdravstveni problemi i nedostatak vještina potrebnih za praćenje brzih promjena u području umjetne inteligencije, prema izvješću Women in Work 2026 tvrtke PwC, vodeće profesionalne tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Stopa nezaposlenosti žena naglo je porasla s 3,5 posto u 2023. na 4,2 posto u 2024., potaknuta rastom nezaposlenosti među mladim ženama, koja je porasla s 9,5 posto na 11,8 posto", navode autori studije, koji nezaposlene mlade žene klasificiraju kao NEET — što znači "ni u obrazovanju, ni u zaposlenju, ni na osposobljavanju".

Istraživanje je pokazalo da su žene iz generacije Z u dobi od 16 do 24 godine, osobito one koje nisu postizale najbolje rezultate u školi i nisu u optimalnom zdravstvenom stanju, znatno sklonije NEET-statusu. One su odsutne s tržišta rada nakon pandemije i često nisu u mogućnosti pratiti napredak umjetne inteligencije, koja preuzima poslove koje tradicionalno obavljaju žene.

"Za mlade žene s niskim obrazovanjem i zdravstvenim problemima je četiri puta vjerojatnije da će biti NEET u usporedbi s prosječnom mladom ženom (48,0 posto naspram 12,2 posto). Za mlade žene ciljano razvijanje vještina u području umjetne inteligencije i stručna praksa vjerojatnije će smanjiti broj NEET-ica", upozoravaju stručnjaci.

Foto: Shutterstock

Muškarci i žene nemaju jednake prilike

Lewis Maleh, izvršni direktor globalne agencijske tvrtke za zapošljavanje Bentley Lewis, ističe da žene u usporedbi s muškarcima često imaju manje mogućnosti na tržištu rada. "Kada mladi muškarci završe školu sa slabijim ocjenama, već postoje dobro utvrđeni putevi, poput građevine, zanata, logistike, koji trenutno zapošljavaju i ne zahtijevaju dodatno obrazovanje", rekao je Maleh za Fortune i dodao: "Mlade žene s istim niskim obrazovanjem često završavaju u maloprodaji, njezi ili ugostiteljstvu. Ti sektori se smanjuju i nude ograničene mogućnosti napredovanja. Nije pitanje 'Što mladim ženama nedostaje?' Veće pitanje je 'Zašto im nismo izgradili iste puteve do zaposlenja?"

Za veće šanse na prestižnim pozicijama u STEM-u — znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici — Maleh predlaže djevojkama da se usmjere na robotiku: "Naučite pravilno koristiti AI alate. Praktično poznavanje AI-a ne zahtijeva fakultetsku diplomu, a poslodavci to itekako traže. Ako imate priliku uključiti se u program stručne prakse, osobito u područjima digitalnih tehnologija, zelene energije ili zdravstvene tehnologije, koje mlade žene često zanemaruju, to je iznimno dobra prilika", rekao je.

"Ali ako to nije moguće, nemojte čekati da vas savršena prilika pronađe. Izgradite dokaz onoga što znate - portfelj, projekte i slično. Kandidati koje postavljamo na najviše razine nisu uvijek oni s najboljim ocjenama. To su oni koji su najradoznaliji, najprilagodljiviji i najbolje umreženi", pojasnio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Američki vojnik Benjamin kupio je kuću u Marušićima prije 25 godina: 'Pretvorili smo je u hostel'