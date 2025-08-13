Thompson spremio veliko iznenađenje fanovima: 'Večeras u 19 sati'

Marko Perković Thompson u srijedu je na svojem Facebook profilu najavio da će večeras u 19 sati izaći premijera pjesme "Ravnoteža" koju je izveo na koncertu na zagrebačkom Hipodromu.

"Pogledajte večeras u 19.00 premijeru pjesme 'Ravnoteža' sa Zagrebačkog hipodroma! Gledajte na CMC TV ili na službenom YouTube i Facebook kanalu Marka Perkovića Thompsona", stoji u objavi.

Podsjetimo, riječ je o pjesmi s novog albuma "Hodočasnik" kojeg je Thompson objavio u lipnju.