Thompson spremio veliko iznenađenje fanovima: 'Večeras u 19 sati'

Foto: Matija Habljak/pixsell

Riječ je o pjesmi s novog albuma 'Hodočasnik'

13.8.2025.
12:00
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Marko Perković Thompson u srijedu je na svojem Facebook profilu najavio da će večeras u 19 sati izaći premijera pjesme "Ravnoteža" koju je izveo na koncertu na zagrebačkom Hipodromu

"Pogledajte večeras u 19.00 premijeru pjesme 'Ravnoteža' sa Zagrebačkog hipodroma! Gledajte na CMC TV ili na službenom YouTube i Facebook kanalu Marka Perkovića Thompsona", stoji u objavi.

Podsjetimo, riječ je o pjesmi s novog albuma "Hodočasnik" kojeg je Thompson objavio u lipnju. 

Marko Perković ThompsonHipodrom
