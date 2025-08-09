Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'
'Hvala na brizi'
Hrvatska violončelistica Ana Rucner (42) već godinama sluša komentare na račun svog izgleda te kako je premršava, no ovih je dana odlučila uzvratiti – i to na prilično originalan način. Na Instagramu je objavila kratki video pod nazivom “Misija nahranimo Anu – uspješno završena”, u kojem se našalila na vlastiti račun.
U snimci je, uz komentar “Ajde pojedi nešto”, ironično posegnula za jednim indijskim oraščićem i zatim pitala: “Jeste sretni?”. U opisu objave dodala je: “Jela sam. Eto. Hvala na brizi”.
Objava je izazvala mnoštvo reakcija, a ispod videa su se nizale poruke podrške: “Uvijek si bila i ostala top”, “Izgledaš fantastično”, “Kraljice”, “Vidljivo je da si u odličnoj formi i da imaš definiranu muskulaturu”. Mnoge je pritom nasmijala njezina opuštena i ironična poruka svima koji se bave njezinim izgledom.
Podsjetimo, Ana Rucner je u sretnom braku sa suprugom Vladom Kaleberom i skupa imaju sina Dariana koji je nedavno napunio 18 godina te se bavi glazbom kao i majka.
