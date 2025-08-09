Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'

Hrvatska violončelistica Ana Rucner (42) već godinama sluša komentare na račun svog izgleda te kako je premršava, no ovih je dana odlučila uzvratiti – i to na prilično originalan način. Na Instagramu je objavila kratki video pod nazivom “Misija nahranimo Anu – uspješno završena”, u kojem se našalila na vlastiti račun.

U snimci je, uz komentar “Ajde pojedi nešto”, ironično posegnula za jednim indijskim oraščićem i zatim pitala: “Jeste sretni?”. U opisu objave dodala je: “Jela sam. Eto. Hvala na brizi”.

Objava je izazvala mnoštvo reakcija, a ispod videa su se nizale poruke podrške: “Uvijek si bila i ostala top”, “Izgledaš fantastično”, “Kraljice”, “Vidljivo je da si u odličnoj formi i da imaš definiranu muskulaturu”. Mnoge je pritom nasmijala njezina opuštena i ironična poruka svima koji se bave njezinim izgledom.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Podsjetimo, Ana Rucner je u sretnom braku sa suprugom Vladom Kaleberom i skupa imaju sina Dariana koji je nedavno napunio 18 godina te se bavi glazbom kao i majka.

