'POJEDI NEŠTO' /

Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'

Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

'Hvala na brizi'

9.8.2025.
20:21
Lea Obelić
Kristina Stedul Fabac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska violončelistica Ana Rucner (42) već godinama sluša komentare na račun svog izgleda te kako je premršava, no ovih je dana odlučila uzvratiti – i to na prilično originalan način. Na Instagramu je objavila kratki video pod nazivom “Misija nahranimo Anu – uspješno završena”, u kojem se našalila na vlastiti račun.

U snimci je, uz komentar “Ajde pojedi nešto”, ironično posegnula za jednim indijskim oraščićem i zatim pitala: “Jeste sretni?”. U opisu objave dodala je: “Jela sam. Eto. Hvala na brizi”.

Objava je izazvala mnoštvo reakcija, a ispod videa su se nizale poruke podrške: “Uvijek si bila i ostala top”, “Izgledaš fantastično”, “Kraljice”, “Vidljivo je da si u odličnoj formi i da imaš definiranu muskulaturu”. Mnoge je pritom nasmijala njezina opuštena i ironična poruka svima koji se bave njezinim izgledom.

Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Podsjetimo, Ana Rucner je u sretnom braku sa suprugom Vladom Kaleberom i skupa imaju sina Dariana koji je nedavno napunio 18 godina te se bavi glazbom kao i majka.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju

Ana Rucner
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'POJEDI NEŠTO' /
Ana Rucner uzvratila uvredljivim komentarima: 'Misija usješno završena. Jeste sretni?'