Sad je i službeno: Poznato gdje će se u Austriji održati sljedeća Eurovizija

Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF, organizator idućeg izdanja glazbenog natjecanja čije će se finale održati 16. svibnja.

Austrijska prijestolnica, hram klasične glazbe i dom za više od dva milijuna stanovnika, ugostit će Euroviziju pod sloganom „Europe, shall we dance?” (Europo, hoćemo li zaplesati?). Beč je već bio domaćin tog natjecanja 2015., nakon što je pobjedu godinu prije odnijela austrijska drag-kraljica Conchita Wurst.

Ovaj put je Euroviziju u Austriju svojom pobjedom donio JJ, 24-godišnjak filipinskih korijena.

Foto: Profimedia

„Ugled Beča, smatranog jednim od najvažnijih gradova na svijetu na području glazbe, kao i njegova smještenost u središte Europe čine ga idealnim domaćinom” za 70. izdanje Eurovizije, priopćio je njezin direktor Martin Green nakon objave ORF-a.

Beč je već bio domaćin natjecanja 1967., desetak godina nakon njegovog pokretanja. Današnje natjecanje potpuno je drugačije od tog razdoblja – ekstravagantnije, spektakularnije i često kičasto. Prošlogodišnje izdanje pratilo je 166 milijuna gledatelja u 37 zemalja, piše France Presse.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi Australac u svojoj glavi osnovao državu između Hrvatske i Srbije: I hoće na Euroviziju