Smrt malene potresla Hrvatsku: Roditelji dovedeni pred sud, zaplakali su

U subotu su u Županijski sud u Slavonskom Brodu privedeni roditelji djevojčice (2) koja je preminula u četvrtak u slavonskobrodskoj bolnici od posljedica opeklina koje je zadobila dan ranije. Sudac istrage odlučuje o određivanju istražnog zatvora.

Osim roditelja kod suca su i njihovi odvjetnici Zoran Mataić i Krešimir Kmet te zamjenik Županijske odvjetnica Egon Ljubičić, objavila su 24sata. Pred sudom bili su članovi obitelji oca malene koji su mu pružali podršku. Na njihove riječi roditelji malene prilikom izlaska iz policijskog kombija su zaplakati.

Ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević dr. Josip Samardžić potvrdio je da je u četvrtak oko 8.40 sati u bolnicu dovezeno dijete bez vitalnih životnih znakova. Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha.

Podsjetimo, ova obitelj ima još troje djece i živi u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. Pretpostavlja se da bi roditeljima mogao biti određen istražni zatvor jer majka nije hrvatska državljanka.

Dan ranije novinarima je izjavu dao jedan od odvjetnika.

"Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje, gdje je majka iskazivala i odgovarala na postavljena pitanja. Ovo je jedna strašna tragedija, to nije nešto što je namjerno napravila, ona je u strašnom šoku", rekao je odvjetnik Zoran Mataić. Neslužbeno, sumnja se da je dijete opečeno, a da su roditelji pokušali djetetu pomoći na tradicionalan način, odnosno kremama.

