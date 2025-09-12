Dva igrača iz Hrvatske osvojili na Eurojackpotu po 90.000 eura!

U 73.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 22, 24, 33, 45 - 4, 12 koji su igračima iz Zaboka i s interneta donijeli dobitak u iznosu od 90.266,30 eura.

Dobitni listići odigrani su na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Josipa Broza Tita 25, Zabok i putem interneta.

