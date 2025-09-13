Roditeljima preminule djevojčice (3) prijeti 15 godina zatvora: Cure detalji - postoji brat blizanac?

Vedran Pavelić, sudac istrage i glasnogovornik Županijskog Suda u Slavonskom Brodu u subotu je odredio istražni zatvor u trajanju d 30 dana okrivljenim roditeljima djevojčice koja je od zadobivenih opeklina preminula u četvrtak u slavonskobrodskoj bolnici, objavila su 24sata.

"Županijski sud danas je u odnosu na dvije osobe i to državljanina Republike Hrvatske koji je rođen 2002. godine i državljanku Republike Srbije rođene 2000. godine odredio istražni zatvor u trajanju od jednog mjeseca. Istražni zatvor je određen jer su oboje okrivljenika počinili kazneno djelo povreda djetetovih prava sa najgorim ishodom, smrt djeteta. Istražni zatvor im je određen zbog toga što postoji opasnost da će pobjeći, s tim je povezano državljanstvo Republike Srbije okrivljenice, te postojanja mogućnosti da u Srbiju pobjegnu oboje", rekao je sudac istražitelj.

Također, postoji i mogućnost utjecaja na svjedoke.

"Za ovo kazneno djelo, povrede djetetovih prava može biti izrečena zakonom propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina", rekao je sudac istražitelj.

Dozvoljeno je zahtjevu branitelja da im se dozvoli nazočnost pokopu djeteta koji će biti u ponedjeljak na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Inače tijekom privođenja i kasnije nakon odvođenja okrivljenika ispred Županijskog suda bila je nekolicina članova obitelji okrivljenog oca koji su mu davali potporu. Brat uhićenog je rekao da njegov brat nije kriv. Neslužbeno, preminula djevojčica je blizanka brata.

