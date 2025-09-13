Smrt kraj Gline: Radio u voćnjaku, a onda je sve krenulo krivo - nije mu bilo spasa

Velika tragedija dogodila se u petak u popodnevnim satima kraj Gline kada je 68-godišnjak radio u voćnjaku i poginuo.

Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija, muškarac je bio u voćnjaku u mjestu Ilovačak kada se dogodio nesretni slučaj.

Naime, bio je na traktoru s priključenim radnim strojem, u jednom trenutku vozilo ej proklizalo na nizbrdici voćnjaka.

Traktor se potom prevrnuo na nesretnog muškarca.

Ozljede su bile toliko teške da je na mjestu preminuo.

"Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

