Uhićen Zagrepčanin (68): Brutalno napao maloljetnicu u Dubrovniku zbog banalne svađe

PU dubrovačko-neretvanska izvijestila je kako je u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 7. rujna, zaprimljena prijava maloljetne djevojke koja je u Policijsku postaju Dubrovnik došla u pratnji majke. Djevojka je prijavila fizički napad starije muške osobe.

Prema njenoj prijavi, napadu je prethodila svađa u jednoj od gruških ulica zbog nesuglasica oko prolaska stepenicama. Tom je prilikom muškarac fizički nasrnuo na djevojku i nanio joj tjelesne ozljede koje su, nakon liječničkog pregleda, okvalificirane kao lake.

Policijski službenici su odmah po zaprimanju prijave identificirali osumnjičenog te utvrdili da se radi o 68-godišnjem muškarcu s prebivalištem na području Zagreba.

On je uhićen u srijedu, 11. rujna, te priveden na kriminalističko istraživanje. Istragom je utvrđeno kako je počinio kazneno djelo „Nasilničko ponašanje“ iz članka 323. Kaznenog zakona.

Po dovršetku istrage, osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

