Stravična prometna nesreća odnijela život Mađaru, policija objavila detalje divljanja na motorima

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 13:30 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u Karlobagu poginuo je motociklist. U sudaru su sudjelovali kamion s prikolicom i tri motocikla, a još jedan vozač je lakše ozlijeđen, izvijestila je ličko-senjska policija.

Do nesreće je došlo kada je 45-godišnji hrvatski državljanin upravljao kamionom zagrebačkih registracija iz smjera Zadra prema Rijeci. Iz suprotnog smjera kretala su se tri motocikla. Prema izvješću policije, 44-godišnji mađarski državljanin na motociklu je zbog neprilagođene brzine udario u kamion koji mu je dolazio ususret.

Pao i drugi motociklist

Nakon njega, drugi mađarski državljanin (42) na motociklu također je zbog neprilagođene brzine stanju i uvjetima na cesti izgubio nadzor nad vozilom i pao. Njegov motocikl nastavio se kretati te je udario u treći motocikl, kojim je upravljao 31-godišnji njemački državljanin.

Uslijed teških ozljeda zadobivenih u sudaru, 44-godišnji mađarski motociklist preminuo je na mjestu nesreće. Drugi mađarski vozač (42) zadobio je lakše tjelesne ozljede. Kako bi se izbjegle najteže posljedice u prometu, policija ponovno skreće pozornost svim sudionicima u prometu da poštuju prometne propise.

