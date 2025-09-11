U KBC-u Osijek preminuo muškarac (70): Udario ga auto dok je bio na električnom romobilu

Od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći krajem kolovoza u osječkom KBC-u naknadno je umro 70-godišnji vozač električnog romobila, a 28-godišnji vozač automobila koji ga je udario vozilom zbog toga će biti kazneno prijavljen, izvijestila je u četvrtak osječko-baranjska policija.

Prometna nesreća dogodila se 29. kolovoza u Osijeku kada se 28-godišnji vozač automobilom kretao kolnikom prilazne ceste koja vodi prema naselju Sjenjak.

Dolaskom do kružnog toka vozač je ušao u raskrižje, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala cestom na koju se uključuje, što je bio dužan učiniti.

Tako je oduzeo prednost prolaska i prednjim dijelom vozila udario u električni romobil kojim je upravljao 70-godišnji vozač, a koji se u tom trenutku kretao u kružnom toku i imao prednost prolaska.

Vozač električnog romobila je od siline udarca s vozilom pao na tlo te je zbog zadobivenih teških ozljeda naknadno umro u osječkoj bolnici.

Protiv 28-godišnjeg vozača automobila slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, navode u policiji.

