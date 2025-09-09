Stravično otkriće nakon 13 godina: Splitska policija otkrila identitet raskomadanog leša

Splitska policija razriješila je identitet raskomadanog tijela koje je u listopadu 2012. pronađeno na lukobranu lučice Zenta. Ispostavilo se da je riječ o muškarcu čija smrt nikada nije bila prijavljena, a njegov sin je godinama nakon toga nastavio primati očevu mirovinu, piše Dalmatinski portal.

Do otkrića je došlo provjerom osobne iskaznice pokojnika, koja je odavno bila istekla. Sin se trenutačno nalazi na liječenju u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu do završetka hospitalizacije kako bi proveli kriminalističko istraživanje.

Slučaj je još u fazi izvida, pa nema službenih priopćenja ni potvrda za koja bi kaznena djela sin mogao biti osumnjičen. Prevara Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje smatra se izvjesnom, a moguće su i druge sumnje.

Tijelo pronađeno raskomadano

Nakon što je pronađeno raskomadano tijelo, policija je pretpostavljala da se radilo o slabo pokretnom ili nepokretnom muškarcu. Imao je osam slomljenih rebara pa je patolog posumnjao na nasilnu smrt.

Foto: Tino Juric/pixsell

Foto: Tino Juric/pixsell

Foto: Tino Juric/pixsell

Foto: Tino Juric/pixsell

Prvo je pronađena noga zapakirana u plastičnu vrećicu, a nakon osam dana nađen je i leš bez glave i nogu. Glava u vrećici pronađena je dan kasnije. Patolog je procijenio kako je noga u moru bila pet do šest dana i kako nije medicinski amputirana.

Policija je u danima nakon pronalaska tijela objavila kako se radilo o muškarcu visokom oko 170 centimetara, kratke kose, kojem je nedostajalo nekoliko zubi te je imao i zubne navlake. Kako bi pokušali utvrditi o kome se radi, objavili su i fotorobot.

Foto: Mup.hr

