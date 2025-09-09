NAŠLI I 'TRAVU' /

Pao zagrebački diler: U dva stana na Trešnjevci skrivao skoro kilogram kokaina

Uz drogu, policija je pretragom stanova u ponedjeljak navečer pronašla jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

9.9.2025.
12:40
Hina
Zagrebačka policija prijavila je 44-godišnjaka kod kojeg su u dva stana na području Trešnjevke pronašli 942 grama kokaina i 91 gram marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da je kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je 44-godišnjak nabavio veće količine kokaina i marihuane koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem boravi te u stanu u kojem neprijavljeno stanuje.

Uz drogu, policija je pretragom stanova u ponedjeljak navečer pronašla jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

