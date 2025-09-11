Pucnjava u Zagrebu: Ispalio hice, meci pogodili prozore, kupaonicu, ulazna vrata...

Netko je noći s utorka na srijedu u Glogovečkoj ulici u Zagrebu prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca prema pročelju kuće.

Metci su pogodili ulazna vrata te prozore kuhinje i kupaonice.

U kući su u trenutku pucnjave nalazili vlasnik (60), njegov sin (34) i kći (25), no nitko od prisutnih nije ozlijeđen, niti je čuo hice.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

