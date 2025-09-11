Pucnjava u Zagrebu: Ispalio hice, meci pogodili prozore, kupaonicu, ulazna vrata...

NAPAD NA MREŽU /
Sabotaža paralizirala Berlin! Bez struje ostalo 50.000 kućanstava, sve krenulo od jedne točke...
U kući su u trenutku pucnjave nalazili vlasnik (60), njegov sin (34) i kći (25), no nitko od prisutnih nije ozlijeđen
Netko je noći s utorka na srijedu u Glogovečkoj ulici u Zagrebu prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca prema pročelju kuće.
Metci su pogodili ulazna vrata te prozore kuhinje i kupaonice.
U kući su u trenutku pucnjave nalazili vlasnik (60), njegov sin (34) i kći (25), no nitko od prisutnih nije ozlijeđen, niti je čuo hice.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
POGLEDAJTE VIDEO: Za jeftine novce dobijete ubojito sredstvo: 'Događa se ono što smo gledali u filmovima'