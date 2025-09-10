Raskomadano tijelo u septičkoj: Otkriveno kako je ubijena žena čiji su ostaci nađeni u dvorištu

Zbog sumnje da je s više uboda oštrim predmetom usmrtio suprugu, čiji su posmrtni ostatci pronađeni u dvorištu obiteljske kuće, osječko Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv 52-godišnjeg osumnjičenika, izvijestilo je tužiteljstvo u srijedu.

Osumnjičenik je uhićen 3. rujna, u osječkom prigradskom naselju Tenji, zbog sumnje u teško ubojstvo supruge, čiji je nestanak prijavljen početkom kolovoza.

Nakon uhićenja sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor.

Izbodena više puta

Osumnjičenog 52-godišnjaka tereti se da je, od početka kolovoza do početka rujna 2025 godine, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakani usmrćivanja svoje supruge, zadao žrtvi više uboda u tijelo oštrim predmetom.

Dijelovi tijela ubijene supruge pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće, navodi tužiteljstvo.

Podsjećaju kako je protiv okrivljenika određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i potrebe neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.

Kako smo ranije neslužbeno izvijestili, u septičkoj jami kuće pronađeni su dijelovi ljudskog tijela. Nestanak nesretne žene prijavio je suprug 2. kolovoza.

