Policija i dalje šuti, četiri dana prije nego je žena nestala - objavila je: 'Tko te oteo od nas?'

Policija još pretražuje kuću u prigradskom naselju Tenja u kojoj inače žive muškarac i njegova supruga čiji je nestanak prijavio 2. kolovoza. Podsjetimo, u kući su navodno našli dijelove tijela žene i to navodno u septičkoj jami.

Podsjetimo, suprug je prijavio nestanak svoje supruge 2. kolovoza, a susjedi su reporteru RTL-a Danas Bojanu Uranjek rekli kako se mještani s njima nisu družili, ali da su ih viđali, obično noću kada bi šetali pse.

Navode za njih da su oboje bili u zatvoru, žena i na odvikavanju jer je moguće imala problema s drogom. Tijekom dana pojačale su se policijske snage koje su pristizale u njihov dom u koji su se, prema riječima mještana, doselili prije nekoliko godina. Osim policije, stigao je i kriminalistički tim, forenzičari, kao i pripadnici HGSS-a te potražni pas. Podignut je i dron u zrak. Policija za sad ne daje nikakve detalje, osim da je istraga u tijelu.

Tijekom dana policija je s lisicama na rukama prepratila i suprugu kako bi prisustvovao pretresu kuće.

Inače, žena čiji je nestanak prijavio suprug ima profil na društvenim mrežama.

Posljednja objava na društvenim mrežama

Posljednji put objavila je sadržaj 29. srpnja ili četiri dana prije nego što je nestala. Objavila je sliku psa koji u zubima drži košaru u kojoj je štene. Na slici je tekst: "Naša glavna svrha u ovom životu je pomagati drugima. A ako im ne možeš pomoći, barem ih nemoj povrijediti."

Taj isti dan nešto ranije objavila je i uspomenu od prije šest godina - u naručju je novorođenče. Napisala je: "Gdje si srce moje sada; Sa kojoj obitelji?; Tko te oteo od nas, iščupao iz korijena?; Sretan rođendan ti od srca raspuknutog želi tvoja majka!!!!!"

Inače, susjedi navode da par ima dijete, ali da im je oduzeta roditeljska skrb.

Često je objavljivala fotografije pit bulla, navodno su ona i suprug imala nekoliko njih, mještani su za RTL Danas rekli kako su bili "noćne ptice" kada bi šetali pse. Pod zadnje je objavljivala isključivo slike i snimke pasa, ponekad i svoju fotografiju.

Jutarnji list navodi da im je dijete oduzeto malo iza njegova rođenja.

Objavljivala je i svoje fotografije.

Na društvenim mrežama supruga, pak, stoje i njihove zajedničke fotografije, također fotografije istih pasa, ali i fotografija koja se čini kao da je s njihova vjenčanja.

Ona nosi zelenu haljinu i bijeli sako, on ju grli s leđa, a ona u rukama drži bukte. Napisao je: "Vjenčani!". To je objavio 7. srpnja 2019. i kao lokaciju naveo je katedralu u Osijeku.

Mještani i susjedi za RTL Danas rekli su da su šokirani ovim slučajem, da je suprug u posljednje vrijeme pristojno pozdravljao, ali da su čuli galamu i svađu iz njihove kuće.

