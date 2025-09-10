Noćna potjera po Zagrebu, u Nissanu bježao policiji pa udario u ogradu: Kazna je žestoka

Muškarac (38) dobio je žestoku novčanu kaznu od 3.270 eura i na šest mjeseci ostao bez vozačke nakon što je u Zagrebu u noći na utorak bježao policiji, vrijeđao ih, a potom odbio testiranje na alkohol i droge.

Noćna potjera počela je oko 2.20 sati kad su policajci vidjeli 38-godišnjaka u plavom Nissanu. Kretao se Ulicom Rudolfa Kolaka u smjeru jugozapada. Odbio se zaustaviti kad je stigao do križanja s Novačkom ulicom gdje su zagrebački policajci nadzirali vozila i vozače.

Udario u ogradu

Stisnuo je gas i pokušao pobjeći. Policajci su krenuli za njim s ciljem da ga zaustave na pogodnom mjestu, pritom vodeći računa na druge sudionike prometa.

Foto: Pu Zagrebačka

Vozač je stigao do kućnog broja 7 Novačke ulice, ali nije uspio prilagoditi brzinu osobinama i stanju ceste. Zato je automobilom naletio na zaštitnu ogradu, a onda se htio udaljiti vozilom kao da se ništa nije dogodilo! Međutim, policajci su ga tada uspjeli zaustaviti.

Foto: Pu Zagrebačka

Policajci ga uhitili

Odbio je ponuđeno testiranje na prisutnost alkohola i droge u organizmu, a policija je utvrdila da tijekom vožnje nije bio vezan, nije imao vozačku, prometnu, a ni osobnu iskaznicu. Tijekom policijskog postupanja, vozač je omalovažavao i vrijeđao policajce. Nakon toga su ga uhitili i smjestili u posebne prostorije policije gdje je čekao do dovođenja na nadležni prekršajni sud.

Foto: Pu Zagrebačka

Policija je predložila da mu se odredi zatvor u trajanju od 60 dana, novčana kazna od 3.270 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorijom na godinu dana. Međutim, sudac se na kraju odlučio za novčanu kaznu i zaštitnu mjeru zabrane koja će trajati šest mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Puž zvonio stanarima, razotkrio ga slinavi trag! Policija: 'Doveli smo ga u red!'